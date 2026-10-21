"간암세포, 면역 공격 이렇게 피했다"…RNA 조절과 대식세포 기능의 연결고리 밝혀

연구 모식도

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[스포츠조선 장종호 기자] 간암세포 내부에서 일어나는 RNA 조절 이상이 주변 면역세포의 기능을 마비시키고 암세포의 생존을 돕는 새로운 면역회피 기전이 국내 연구진에 의해 규명됐다. 가톨릭대학교 의과대학 병리학교실 남석우 교수 연구팀은 간암세포의 특정 RNA 조절 경로가 대식세포를 무력화하는 과정을 입증하고, 이 신호 경로를 차단함으로써 면역세포의 기능을 되살리는 새로운 면역치료 가능성을 제시했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 '캐서 커뮤니케이션즈(Cancer Communications, IF=28.4)' 최신호에 게재됐다.

◇간암세포가 대식세포를 무력화하는 새로운 경로 발굴

대식세포는 인체 내에서 세균이나 사멸한 세포뿐만 아니라 암세포와 같은 비정상 세포를 포식하여 제거하는 대표적인 선천 면역세포다. 그러나 암세포는 다양한 방식으로 대식세포의 공격을 회피하고, 심지어 대식세포의 성질을 자신에게 유리하도록 변질시킨다.

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남석우 교수 연구팀은 간암세포 내에서 RNA를 조절하는 IGF2BP2 단백질이 증가하면 MYBL2의 작용이 활성화되고, 결과적으로 HMGB2 단백질의 발현과 분비가 촉진된다는 사실을 밝혀냈다.

특히 간암세포에서 분비된 HMGB2 단백질은 주변 대식세포의 RAGE 수용체와 결합해 신호를 전달하며, 이 과정에서 대식세포의 암세포 포식 능력이 현저히 저하되는 것으로 확인됐다. 결과적으로 대식세포가 암세포의 생존과 증식을 돕는 방향으로 성질이 변모한 것이다.

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연구팀은 단순 유전체 분석이나 세포실험 수준을 넘어, 실제 환자의 간암 조직과 대식세포를 활용한 기능실험 및 간암 동물모델을 통해 해당 기전을 단계적으로 검증했다.

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◇'나를 먹지 말라(Don't eat me)' 신호 넘어 대식세포 기능 직접 제어

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기존에는 암세포가 대식세포의 공격을 피하는 대표적 기전으로 'CD47-SIRPα' 신호가 잘 알려져 있었다. 암세포 표면의 CD47이 대식세포에 일종의 '나를 먹지 말라(Don't eat me)'는 신호를 보내 표적 제거를 면하는 방식이다.

연구팀은 이번 연구를 통해 간암세포의 RNA 조절 이상이 HMGB2의 분비를 늘리고, 이것이 대식세포의 기능 자체를 직접적으로 변질시켜 면역 회피를 유발한다는 새로운 차원의 메커니즘을 규명했다.

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◇무력화된 면역세포 복원… 암·염증·섬유화 질환 치료 기대

이번 연구에서 치료적으로 주목받는 지점은, 간암세포가 대식세포를 무력화하는 HMGB2?RAGE 신호 축을 억제했을 때 대식세포의 암세포 제거 기능이 다시 회복된다는 사실을 관찰한 것이다.

연구를 이끈 남석우 교수는 "특정 단백질 하나를 새로운 치료 표적으로 발굴한 것에 그치지 않고, 암세포 내부의 RNA 조절 이상이 주변 대식세포의 기능까지 변화시킨다는 근본적 원리를 확인했다는 점에서 의미가 크다"라며, "질병 상태로 인해 비정상적으로 바뀐 대식세포의 기능을 정상화할 수 있다면 암은 물론 염증 및 섬유화 질환에서도 새로운 치료적 대안을 찾을 수 있을 것"이라고 강조했다.

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한편, 남석우 교수가 창업한 바이오 벤처 기업 네오나(NEORNAT)는 이번 연구 성과를 바탕으로 RNA를 활용해 대식세포의 기능을 제어하는 혁신 신약 치료제를 개발 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com