롯데월드가 전하는 가을 초대장…온 가족이 즐기는 도심 속 단풍 나들이

◇롯데월드의 가을은 단풍과 함꼐 다양한 어트랙션을 즐기며 스릴을 마주하는 데 있다. 사진은 자이로드롭을 즐기는 이용객 모습. 사진제공=롯데월드

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'띵동~.' 가을 나들이 초대장이 도착했다. 발신자는 롯데월드, 수신인은 대한민국 국민 모두다. 단풍이 물드는 계절, 멀리 떠나지 않아도 서울 도심에서 온 가족이 가을의 정취를 만끽할 수 있다. 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 볼거리와 풍성한 계절 콘텐츠는 알록달록 물든 단풍처럼 색다른 즐거움을 더한다.

◇롯데월드의 매직아일랜드는 계절감을 느끼며 어트랙션을 즐길 수 있는 곳이다. 사진은 아틀란티스를 즐기는 이용객 모습. 사진제공=롯데월드

석촌호수의 가을 전경 속 스릴 가득

가을이 되면 롯데월드의 매력은 배가 된다. 실내와 실외가 결합한 테마파크의 특성을 반영한 계절형 콘텐츠로 채워지기 때문이다. 특히 어트랙션은 주변 풍경과 어우러져 탑승의 즐거움을 더한다. 3대가 함께 떠나는 도심 속 가을 나들이 명소로 자리매김한 이유다.

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테마파크답게 젊은 세대가 만족할 만한 곳으로는 롯데월드 어드벤처의 야외 공간인 매직아일랜드가 제격이다. 석촌호수를 낀 스릴 만점의 어트랙션인 '자이로 3종(자이로드롭·자이로스윙·자이로스핀)'은 짜릿한 재미를 선사한다. 어트랙션에 오르면 주변 풍경을 색다른 시선으로 감상할 수 있어 단풍 구경에 스릴까지 더할 수 있다. 계절적 특성상 붉고 노랗게 물드는 나무들이 테마파크와 어우러져 시선을 돌리는 곳마다 색다른 풍경이 펼쳐진다. 아이와 함께, 부모님과 함께라면 더욱 즐겁다.

가을 시즌을 맞아 11월 15일까지 '기묘한 세계의 초대'도 진행된다. 이토 준지 컬렉션의 작품 세계를 경험할 수 있는 다채로운 콘텐츠가 특징이다. 매직캐슬 3층에는 작품 속 기묘한 분위기를 느낄 수 있는 몰입형 포토존이 있으며, 매직캐슬 뒤편에는 콜라주 형식의 포토존인 '이토 준지 포토스트리트'가 관람객을 맞는다.

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미취학 아동을 위한 어트랙션으로 알려진 '환타지드림'도 가을 시즌에는 온 가족이 즐길 수 있는 공간으로 변신한다. 기존에는 달콤한 캔디와 동물 인형들이 반기는 꿈속 환상의 나라를 환상열차를 타고 탐험하는 형태지만, 11월 15일까지 매일 오후 6시부터 8시 50분까지 '환타지드림: 기묘한 악몽'이라는 이름으로 특별 운영된다. 해가 진 저녁, '환타지드림'에 어둠이 드리우고 공포의 존재가 깨어나는 이야기를 중심으로 색다른 콘텐츠를 선보인다.

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롯데월드 어드벤처 곳곳에서는 미스터리 파티 콘셉트의 콘텐츠도 즐길 수 있다. '다크 판타지 페스티벌' 퍼레이드를 비롯해 수상한 손님들이 초대받은 파티를 주제로 한 다양한 프로그램이 마련됐다. 1층 만남의 광장은 축제 분위기를 고조시키는 파티 스테이지로 꾸며지며, 어드벤처 곳곳을 탐방하며 지도 조각을 모으는 미션을 완수하면 '기묘한 세계 주민증'을 발급받을 수 있다.

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1층 퍼레이드 코스에서는 다양한 공연이 이어진다. 매일 오후 2시에는 'Let's Play! 로티스 어드벤처 퍼레이드'와 함께 신규 어트랙션 '콩X고질라: 더 라이드' 유닛도 선보인다. 오후 7시에는 빛의 축제 '월드 오브 라이트', 오후 8시 20분에는 신규 서브 퍼레이드 '다크 판타지 페스티벌'이 열린다. 가든스테이지에서는 오후 5시 공연 '드라큐라의 사랑'이 진행되며, 주말과 공휴일 오후 4시에는 쌍둥이 마녀, 유령과 사진을 찍는 '트릭 오어 타로' 포토타임도 마련된다.

◇◇롯데월드는 가을 시즌을 맞아 '기묘한 세계의 초대'룰 진행한다. 이토 준지 컬렉션의 작품 세계를 경험할 수 있는데 초점을 맞춘 행사로, 미식 경험도 하나의 관광콘텐츠로 만들었다. 사진제공=롯데월드

딱 지금만 즐기는 미식 경험…캐릭터 개성 듬뿍

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롯데월드는 가을 시즌에 색다른 미식 경험도 선보인다. '이토 준지 컬렉션'의 세계관을 담은 식음료 메뉴를 마련했다.

'토미에의 분열주사 에이드'는 끊임없이 분열하는 팜므파탈 캐릭터 '토미에'의 특징을 녹여낸 음료다. 고객이 직접 주사기 모양 용기에 담긴 시럽을 에이드에 짜 넣어 마시는 재미를 더했다. '소이치 선데'는 달콤한 아이스크림에 초코 시럽을 뿌린 메뉴다. 사람들에게 장난치는 것을 좋아하는 캐릭터 '소이치'가 입에 물고 다니는 못 모양의 초콜릿을 아이스크림 위에 올려 캐릭터의 특징을 표현했다. '후치의 화려한 런웨이 에이드', '혈옥수 블러드 에이드' 등도 눈에 띈다. 이밖에 이토 준지 작가가 직접 그린 키 비주얼을 담은 쿠키 세트도 한정 수량으로 판매한다. 패키지는 물론 쿠키 하나하나에 캐릭터를 새겨 소장하는 재미까지 살렸다.

◇롯데월드는 가을 시즌을 맞아 '기묘한 세계의 초대'룰 진행한다. 이토 준지 컬렉션의 작품 세계를 경험할 수 있는데 초점을 맞춘 행사로, 다양한 컬래버레이샨 굿즈 등을 만날 수 있다. 사진제공=롯데월드

미식 경험과 함께 이색 체험도 가능하다. 롯데월드는 작품 속 인기 캐릭터를 활용한 컬래버레이션 굿즈도 선보인다. 무작위로 상품을 뽑는 재미를 더한 가챠 상품 '이토 준지 컬렉션 랜덤 사운드 키캡 키링'은 '토미에', '소이치', '사거리의 미소년', '오시기리' 등 4종으로 구성됐다. 키캡을 누르면 효과음이 재생돼 듣는 재미까지 더한 것이 특징이다.

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국내에서 두터운 팬층을 보유한 '토미에' 관련 굿즈도 준비했다. 토미에를 귀여운 모습으로 재해석한 '토미에 인형 키링'을 비롯해 블랙 컬러 가방에 토미에 인형 참(Charm)을 더한 '토미에 참 스쿨백'이 눈길을 끈다. 특히 토미에 참 스쿨백은 롯데월드의 '교복룩'에 포인트를 더하면서도 일상에서 활용할 수 있는 실용적인 아이템이다. 가을 시즌을 더욱 몰입감 있게 즐기고 싶다면 매직스쿨 의상실에서 토미에 교복을 대여하거나 매직스쿨 분장실에서 캐릭터 타투 체험을 하는 것도 좋다.

◇서울스카이에서 바라다 본 롯데월드 매직아일랜드 전경. 주변의 가을 단풍이 다채로운 색감을 더한다. 사진제공=롯데월드

서울스카이·아쿠아리움에서 만나는 가을

롯데월드의 가을을 제대로 즐기기 위해서는 서울스카이와 아쿠아리움을 함께 둘러보는 것도 좋다. 서울스카이는 롯데월드타워 최상층부에 자리한 국내 최고 높이의 전망대다. 탁 트인 360도 파노라마 전망을 통해 도시의 스카이라인과 계절마다 달라지는 풍경을 함께 감상할 수 있다. 가을에는 석촌호수와 올림픽공원, 한강 주변으로 이어지는 단풍이 전망에 다채로운 색감을 더한다.

동서남북 방향별로 서울의 명산들이 뽐내는 단풍을 감상할 수 있다는 점도 매력이다. 북쪽으로는 한강 전망과 함께 아차산을, 남쪽으로는 남한산성의 가을 풍경을 볼 수 있다. 주변 산과 도심의 풍경이 어우러져 서울의 가을을 한눈에 담을 수 있다.

◇롯데월드 아쿠아리움은 가울 시즌을 맞아 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'을 운영한다. 다양한 형태의 수조에 미디어 조명을 더해 수중 단풍 놀이 느낌을 느낄 수 있다. 사진제공=롯데월드

롯데월드 아쿠아리움에서는 가을 시즌을 맞아 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'을 운영한다. 한국 전통의 아름다움을 현대적으로 풀어낸 공간으로, 다양한 형태의 수조에 미디어 조명을 더해 생물 관람을 감성적인 전시 경험으로 확장했다. 가을 시즌에는 계절감 있는 조경까지 더해져 물빛과 단풍빛이 어우러진 정원을 선보인다. 지하 1층 일부 수조에도 단풍잎과 밤송이 오브제를 배치해 전시 곳곳에서 가을의 색감을 느낄 수 있도록 했다.

특히 11월 29일까지 'Sanrio characters in 롯데월드 아쿠아리움: 머메이드 파티'가 운영된다. 인어로 변신한 산리오캐릭터즈와 방문객이 바닷속 파티에 초대된다는 콘셉트로, 테마존과 증강현실(AR) 콘텐츠, 캐릭터 포토타임 등을 즐길 수 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com