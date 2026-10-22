SK에코플랜트, 부실시공 논란은 현재 진행형…시공 품질관리·정비사업 수주 등 과제

◇SK뷰 비대위는 지난 18일 폭우로 100여세대가 침수피해를 입었다며 SK에코플랜트의 부실시공 의혹 제기하고 나섰다. 사진제공=SK뷰 비대위

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SK에코플랜트가 부실시공 논란에 또 휩싸였다. 지난 8월 인천 송도국제도시의 준공 2년차 아파트에서 테라스 구조물 붕괴사고가 발생한 이후 최근 해당 아파트 단지에서 침수 피해가 발생한 탓이다. 입주민들은 반복되는 하자와 시공사 대응을 문제 삼으며 부실시공 의혹을 제기하고 있다. SK에코플랜트는 반도체 제조시설 및 관련 인프라 구축 사업을 확대하는 동시에 기존 주거 브랜드 SK뷰와 프리미엄 주거 브랜드 드파인을 앞세워 주거 상품 및 서비스 강화를 꾀하고 있다. 부실 시공 의혹은 향후 사업 수주 등에 영향을 줄 수 있는 만큼 시공 품질관리는 취임 1주년을 앞둔 김영식 사장의 주요 해결 과제로 떠올랐다.

21일 건설업계 및 인천 송도 럭스오션SK뷰 입주민 비상대책위원회(SK뷰 비대위)에 따르면 지난 18일 폭우로 100여 세대가 침수 피해를 입었다. 거실과 각 방의 샷시를 뚫고 넘친 빗물로 바닥이 침수됐고, 시멘트 크랙 사이 누수, 원목마루 침수 등 피해 유형은 다양했다. 특히 침수 피해는 저층부터 고층까지 특정 동에 국한되지 않고 단지 전체적으로 동시다발적으로 이뤄졌다는 게 SK뷰 비대위의 설명이다.

SK뷰 비대위는 침수 피해가 부실시공에 따른 것이라고 주장하고 있다. 침수 피해 세대를 보면 대부분 거실 메인창과 안방 베란다창 주변으로 빗물이 유입됐고, 이중창을 모두 닫은 상태에서도 빗물이 쏟아져 들어왔다고 강조했다. SK뷰 비대위가 창호 설계 및 시공 불량 등에 대한 문제를 제기하는 이유다.

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◇SK뷰 비대위는 거실과 각 방의 샷시를 뚫고 넘친 빗물로 바닥이 침수됐고, 시멘트 크랙 사이 누수에 따른 피해가 발생했다고 주장했다. 특히 침수 피해는 저층부터 고층까지 특정 동에 국한되지 않고 단지 전체적으로 동시다발적으로 이뤄졌다고 밝혔다. 사진제공=SK뷰 비대위

SK뷰 비대위는 침수 피해에 따른 부실시공 의혹과 함께 시공사였던 SK에코플랜트의 사후 대응도 제대로 이뤄지지 않았다고 불만을 표출하고 있다.

AS 센터와 전화 통화가 어려웠고, AS 사무실을 직접 방문해 피해 상황을 알렸지만 회사 관계자들의 대응이 제대로 이뤄지지 않았다고 강조했다. SK뷰 비대위는 "누수는 수차례 보수에도 2년째 해결되지 않고 있고, 임시방편식 땜질 처방이 결국 100세대 물바다 사태를 초래했다"며 "국민의 생명과 재산을 담보로 관행처럼 부실시공으로 배를 채우고 준공 후 하자처리로 대충 넘기려는 건설사들의 행태와 잘못된 관행을 엄중히 책임을 묻고 끊어내야 한다"고 촉구했다.

◇지난 8월 SK에코플랜트가 시공한 인천 송도 국제도시의 송도 럭스오션 SK뷰 아파트 1개동의 2층 테라스 바닥 구조물이 무너져 내린 사고가 발생했고, SK뷰 비대위는 부실시공 의혹을 제기한 바 있다. 연합뉴스

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해당 아파트 단지는 지난 8월 테라스 붕괴사고가 발생, 부실 시공 의혹이 제기됐던 곳이다. 국토교통부와 인천시는 사고 직후인 지난 8월 19일 건축구조와 시공 및 법률 등 분야별 전문가 10명으로 구성된 공동 사고조사위원회를 구성했고, 11월 20일까지 발코니 붕괴 원인을 규명하고 재발 방지 대책을 마련하기로 한 바 있다. 부실 시공 의혹이 제기된 지 2달여 만에 추가적인 문제가 발생한 셈이다.

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SK뷰 비대위는 "해당 단지는 SK에코플랜트가 시공해 2025년 3월 입주를 시작한 1114세대 규모의 아파트 단지로 준공 1년 8개월에 불과하다"며 "테라스 붕괴에 이은 집단 침수 사태는 SK에코플랜트의 총체적 부실시공을 증명하는 것"이라고 강조했다.

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SK에코플랜트는 지난해 김영식 대표 선임과 함께 반도체·AI 분야 핵심 역량을 강화하고 본원적 사업 경쟁력을 높여 지속 가능한 성장 기반 마련에 속도를 낼 계획이라고 밝힌 바 있다. 그러나 본업인 주택사업의 실적은 부진한 모습이다. 올해 서울에서 3건의 정비사업을 수주했지만, 시공능력평가 10대 건설사와 비교하면 수주액은 상대적으로 저조한 편이다. 부실시공 의혹이 계속될 경우 향후 사업 수주에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 만큼 시공 품질관리는 취임 1주년을 앞둔 김 대표가 풀어야 할 과제가 될 것이란 게 업계의 전망이다.

SK에코플랜트는 일단 최근 침수 피해와 관련해 제기되는 부실시공 의혹은 사실과 다르다는 입장이다. SK에코플랜트 관계자는 "(송도 SK뷰의) 시공 오류는 없음을 확인했다"며 "원인을 파악해 필요한 조치를 할 예정"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com