음식 먹을 때마다 목이 '컥'…식도가 좁아진 신호?

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[스포츠조선 장종호 기자] 먹거리가 풍성한 가을철, 맛있는 음식을 즐기다가 뜻밖의 삼킴 불편감을 겪는 이들이 많다. 음식을 삼킬 때 목이나 가슴 한가운데에 무언가 걸린 듯 멈춰 있는 느낌이 대표적이다. 흔히 체했거나 급하게 먹은 탓으로 넘기기 쉽지만, 이러한 증상이 반복된다면 식도 통로가 좁아지는 '식도 협착'을 의심해봐야 한다.

식도는 삼킨 음식물을 위까지 전달하는 통로다. 식도에 염증이나 손상이 반복되면 회복 과정에서 흉터 조직이 생겨 통로가 좁아질 수 있다. 이처럼 식도가 좁아지는 상태를 '식도 협착'이라고 한다. 식도가 좁아지면 음식물이 통과하기 어려워져 삼킴 곤란이 나타난다.

식도 협착의 주요 원인 중 하나는 위식도역류질환이다. 위산이 반복해서 식도로 역류하면 점막이 손상되고, 회복 과정에서 흉터가 형성돼 식도가 좁아진다. 이 밖에도 염증성 질환이나 종양 등 다양한 원인이 있을 수 있어 증상만으로 원인을 단정하기는 어렵다.

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식도 협착 초기에는 고기나 빵처럼 상대적으로 단단한 음식을 삼킬 때 불편함이 나타난다. 하지만 협착이 심해지면 부드러운 음식이나 물을 삼키는 것조차 어려워진다. 음식물이 다시 역류하거나 삼킬 때 통증이 동반되기도 하며, 증상이 지속되면 식사량이 줄어 체중 감소로 이어질 수 있다.

삼킴 곤란은 식도 운동장애 등 다른 질환에서도 나타날 수 있다. 이에 따라 의료진은 증상 발현 시점과 진행 양상, 음식과 물 중 어느 쪽을 삼키기 어려운지 등을 종합적으로 확인하며, 필요에 따라 위내시경 검사를 통해 식도 내부의 염증이나 협착 여부를 살핀다.

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치료는 원인과 협착 정도에 따라 달라진다. 위식도역류질환이 원인이라면 위산 분비 억제제 등 약물치료를 시행하며, 협착이 심해 음식물 섭취가 힘든 경우에는 내시경적 풍선 확장술 등을 고려할 수 있다.

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장준희 세란병원 내과 진료부원장은 "삼킴 곤란은 식도 협착뿐만 아니라 식도의 운동 기능 이상 등 다양한 원인으로 발생한다"며 "음식을 삼키기 어렵거나 목에 걸리는 느낌이 반복된다면 방치하지 말고 병원을 찾아 정확한 원인을 확인한 뒤 적절한 치료를 받아야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com