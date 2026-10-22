아이폰 훔친 후 화면에 경고문이…"기기 잠겼고 위치 추적 중"

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스에서 대규모 시위가 벌어진 가운데 애플 매장을 약탈한 도둑들이 훔친 아이폰에서 예상치 못한 경고 메시지를 확인한 것으로 전해졌다. 기기가 비활성화됐으며 위치 추적이 진행 중이라는 내용과 함께 당국에 통보하겠다는 안내가 화면에 표시된 것이다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 17일(이하 현지시각) 프랑스 북부 릴의 애플 매장이 약탈당한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에는 도난당한 것으로 보이는 아이폰 화면을 촬영한 영상이 게시됐다.

영상 속 아이폰에는 "이 기기를 애플 릴 매장에 반환하시오. 이 기기는 비활성화됐으며 위치 추적 중이며 관계 당국에 통보됩니다"라는 내용의 경고문이 표시됐다.

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애플 매장에서 전시용으로 사용되는 기기는 일반 판매 제품과 달리 매장 전용 소프트웨어와 보안 시스템이 적용된다. 전시 기기가 매장 밖으로 반출되면 잠금 상태로 전환되고, 화면에 매장으로 반환하라는 안내가 표시될 수 있다. 따라서 매장에서 기기를 훔치더라도 정상적으로 사용할 수 없도록 설계돼 있다.

영상이 온라인에서 확산되자 네티즌들은 "몇 분 만에 잠길 아이폰을 훔쳤다", "기기가 차단되고 위치도 확인될 것", "진짜 가능한걸까?" 등의 반응을 보이고 있다. 이번 약탈은 지난 17일 프랑스 여러 지역에서 벌어진 시위와 맞물려 발생했다. 릴뿐 아니라 남서부 보르도에서도 애플 매장이 공격을 받았으며, 루이비통과 에르메스, 디올 등 고급 브랜드 매장도 약탈이나 파손 피해를 입은 것으로 전해졌다.

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보르도에서는 복면을 쓴 사람들이 루이비통 매장 출입문을 부수려는 모습이 목격됐고, 마르세유에서는 에르메스 매장과 함께 보석·화장품·의류 판매점 등이 약탈 표적이 됐다.

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이번 시위는 교육 여건과 생활비 부담 등에 대한 불만 속에서 시작됐지만, 일부 지역에서는 폭력과 약탈로 번졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com