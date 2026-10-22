제22회 부산국제합창제, 17개국 2,300여 명 참여...부산서 나흘간 개최

제공=한국합창조직위원회

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가을이 깊어가는 10월, 전 세계 음악인들이 부산에서 화합의 하모니를 선보인다.

(재)한국합창조직위원회가 주최·주관하고 부산광역시, 문화체육관광부, KBS, 부산MBC, KNN, 국제신문이 후원하는 '제22회 부산국제합창제'가 25일까지 나흘간 부산콘서트홀, 영화의전당 하늘연극장, 해운대 동백섬 일원 등에서 개최된다.

올해 합창제에는 전 세계 17개국에서 2,300여 명의 음악인이 참가한다.

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정규 경연에는 한국·일본·필리핀·인도네시아·말레이시아·부룬디 등 6개국 23개 합창단이 출전하며, 작곡 공모 부문에는 14개국 49명의 작곡가가 참여해 창작 합창음악의 새로운 가능성을 선보인다.

개막 행사인 '그랜드 콘서트'는 오늘(22일) 부산콘서트홀에서 열린다.

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나주시립합창단, 제주특별자치도립 제주합창단, 미국 미주리 주립대학교 합창단이 무대에 올라 각 팀의 개성을 담은 공연을 선사한다.

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특히 세 합창단이 존 루터의 '글로리아'를 연합 합창으로 선보이며 개막 무대를 장식한다.

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10월 23일에는 단국대학교, 한세대학교, 미국 미주리 주립대학교 합창단이 참여하는 '스페셜 콘서트Ⅰ' 대학합창 페스티벌이 열리고 24일에는 부산하모니합창단과 해외 경연 참가팀들이 각국의 문화와 민속음악을 소개하는 '스페셜 콘서트Ⅱ' 갈라 콘서트가 전석 무료로 진행된다.

축제의 대미를 장식할 '최종 그랑프리 파이널'은 10월 25일 오후 5시 영화의전당 하늘연극장에서 개최된다.

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각 부문 우승팀이 최종 경연을 펼치며, 작곡 공모전 1위 수상작의 세계 초연도 함께 진행될 예정이다.

시민과 관광객을 위한 열린 공연도 마련된다.

25일 오전 11시 해운대 동백섬 일원에서는 바다를 배경으로 해외 참가 합창단이 노래하는 '아웃리치 콘서트'가 열리며, 대회 심사위원인 폴란드 그단스크 음악원의 마르친 톰착 교수가 진행하는 합창 워크숍도 운영된다.

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한국합창조직위원회 관계자는 "부산국제합창제는 지난 20여 년간 전 세계 합창인들이 평화와 화합을 노래하는 아시아 대표 문화 플랫폼으로 자리매김해 왔다"며 "올해도 참가자와 시민이 함께 합창음악의 감동을 나누는 풍성한 축제가 되길 기대한다"고 밝혔다.