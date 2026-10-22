청호나이스, ESG 친환경대전에 정수기 지원…텀블러 사용 인증 이벤트도

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청호나이스가 '2026 대한민국 ESG 친환경대전(친환경대전)'에 정수기를 지원했다. 친환경대전'은 ESG 경영과 친환경 산업의 최신 트렌드를 소개하고 지속가능한 소비문화를 확산하기 위해 마련된 행사다.

22일 청호나이스에 따르면 서울 코엑스에서 23일까지 진행되는 친환경대전에 정수기 6대를 설치하고, 관람객이 자유롭게 이용할 수 있는 식수코너를 운영 중이다. 청호나이스 정수기의 특징으로는 사용자 편의성과 위생성 강화 등을 꼽을 수 있다. 지난 3월 선보인 얼음정수기 '더 M'의 경우 공간 활용도를 높인 소형 설계와 제빙 성능 기능을 갖추고 있다. 가로 19.5㎝, 깊이 43㎝ 크기로, 하루 최대 6.68㎏의 얼음을 생산한다. 얼음 크기는 7g·9g·11g 등 3단계로 조절이 가능하다. 위생 관리 기능도 적용했다. 얼음 저장 공간과 정수기 내부 유로, 출수 코크 등의 살균 기능을 갖췄다

청호나이스는 친환경 대전에서 다회용품 사용 문화 확산을 지원하기 위해 이벤트를 진행한다. 개인 텀블러를 지참한 관람객이 식수코너를 이용한 후 인증사진을 촬영하는 형태로 진행되며, 참여자 중 추첨을 통해 총 30명에게 커피 쿠폰을 제공한다.

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청호나이스 관계자는 "친환경 가치를 실천하는 다양한 활동을 통해 지속가능한 사회 조성애 기여하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com