이륙 직전 여객기 엔진서 불길·검은 연기…승객·승무원 긴급 대피

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 페루 공항에서 이륙을 준비하던 여객기의 왼쪽 엔진에 불길이 치솟는 사고가 발생했다. 항공기는 이륙을 중단했고, 승객들은 예방 차원에서 모두 내렸다. 인명 피해는 발생하지 않았다.

항공 전문 매체 에어로타임에 따르면 지난 19일(현지시각) 페루 리마의 호르헤 차베스 국제공항에서 라탐(LATAM)항공 LA2302편 여객기의 왼쪽 엔진에 불이 났다. 페루 북부 피우라로 향할 예정이던 이 비행기는 활주로에 진입해 이륙을 준비하던 중이었는데 엔진에서 갑자기 불길이 솟아오르고 짙은 검은 연기가 퍼졌다.

항공기는 즉시 운항을 중단했고 소방대가 현장에 출동해 불을 진압했다. 이후 승객들은 안전을 위해 항공기에서 내렸다. 승객과 승무원 가운데 다친 사람은 없었다.

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라탐항공은 이번 일을 '예상치 못한 기술적 문제'라고 설명했다. 다만 어떤 부품이나 장치에 문제가 생겼는지 구체적으로 밝히지는 않았다.

관계 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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