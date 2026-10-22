유진기업 부천공장, 부천 화재 순직 소방관 유가족에 위로금·대학 학자금 지원

유진기업(대표이사 최재호) 부천공장과 유진그룹 안당학술장학재단(이사장 유석훈)은 경기 부천시 공장 화재 현장에서 순직한 소방관의 유가족에게 위로금과 자녀 대학 학자금을 지원하기로 했다고 22일 밝혔다.

유진기업 부천공장은 위로금 2천만 원을 마련했으며, 안당학술장학재단은 고인의 자녀에게 대학 학자금 전액을 지원하기로 했다. 위로금과 장학증서는 모두 대한소방공제회를 통해 부천소방서 소속 고(故) 김진석 소방위의 유가족에게 전달될 예정이다. 학자금은 고인의 자녀가 대학에 진학하면 졸업할 때까지 지원된다.

이번 지원은 화재 현장에서 시민의 생명과 안전을 지키다 순직한 소방관의 숭고한 희생을 기리고, 유가족에게 위로와 도움을 전하기 위해 마련됐다.

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이번 화재는 지난 16일 유진기업 본사가 있는 부천공장과 맞닿은 공장에서 발생했다. 이 사고로 화재 진압에 나섰던 김 소방위가 순직하고, 소방관과 공장 관계자 등 7명이 다쳤다. 부천공장은 화재 당시 레미콘 출하를 중단하고 자체 소방설비를 가동해 초기 소방활동을 도왔다.

유석훈 안당학술장학재단 이사장은 "국민의 생명과 안전을 지키다 순직한 고인의 숭고한 희생에 깊은 애도를 표하며, 유가족께 진심 어린 위로의 말씀을 전한다"며 "고인의 헌신을 잊지 않고 자녀의 학업을 끝까지 돕겠다"고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com