유니클로, ‘UNIQLO F.RISSO’ 2026 니트웨어 캡슐 컬렉션 출시

유니클로(UNIQLO)가 'UNIQLO F.RISSO' 2026 니트웨어 캡슐 컬렉션을 출시한다.

2026년 여름 시즌에 이어 프란체스코 리소와 두 번째로 선보이는 이번 캡슐 컬렉션은 3D 니트 기술[1]로 구현한 모던한 실루엣과 과감한 컬러에 프란체스코 리소 특유의 자유롭고 유쾌한 디자인을 담아냈다.

니트 라인업으로 구성된 이번 컬렉션은 '메이드 포 드리밍(Made for Dreaming)'이라는 테마와 함께 위트 있는 색감과 아름다운 실루엣을 보여준다. 특히, 빈티지 니트웨어에서 영감을 받은 젠더리스 스타일과 함께 시그니처인 투톤 컬러 블록은 각자의 개성을 더욱 돋보이게 한다는 평.

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이번 컬렉션 아이템들은 옷을 통으로 편직함으로써 매끄럽게 이어지는 구조를 완성해 깔끔한 실루엣을 만들어주는 3D 니트 기술을 적용하여 부드러운 촉감과 입체적인 형태를 구현했다. 본 라인업에서는 가볍고 따뜻한 메리노 울 블렌드 소재를 사용한 터틀넥, 모크넥, 폴로 스웨터를 비롯해 볼륨감 있는 소재의 V넥과 보트넥 스타일의 스웨터와 함께, 겨울철 스타일링에 포인트를 더해줄 히트텍(HEATTECH) 양말과 비니를 함께 만나볼 수 있다.

디자이너 프란체스코 리소는 "이번 작업의 흥미로운 점은 기술 그 자체가 아닌, 기술을 통한 역설적인 가능성이다. 봉제선 없는 니트웨어를 구현하는 3D 머신이 있었기에 손으로 표현할 수 있는 깊이감, 불규칙성, 원초적 친밀감을 추구할 수 있었다"며, "옷의 질감은 사람의 손길을 거쳐야만 완성되고, 어떠한 형태로든 작업자의 흔적을 수반하던 때가 있었다. 본 컬렉션에서는 최신의 생산 기술을 통해 과거의 기억을 상기시키되, 단순한 답습이나 노스탤지어가 아닌 과거의 언어로 미래를 이야기하고자 했다. 머신의 완벽한 정교함과 사람의 손길을 거친 예측불가한 아름다움이 주는 긴장감이 이번 컬렉션의 가장 매력적인 부분이다"라고 전했다.

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'UNIQLO F.RISSO' 2026 니트웨어 캡슐 컬렉션은 오는 10월 30일 유니클로 매장 및 온라인 스토어를 통해 출시되며, 매장별 판매 제품은 상이하다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com