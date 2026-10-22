비행기 일등석 남성, 음란물 보며 '몹쓸 짓'…옆 여성 승객 "극도의 공포" 호소

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여객기 일등석에서 옆자리 남성이 음란물을 보며 자위행위를 했다는 여성 승객의 주장이 제기돼 충격을 주고 있다.

여성은 승무원에게 도움을 요청했지만 적절한 조치를 안내받지 못했다고 주장했고 항공사는 대응에 미흡함이 있었다며 고개를 숙였다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 한 여성 승객은 최근 샌디에이고에서 뉴저지로 향하는 유나이티드항공 심야 항공편에서 이 같은 일을 겪었다고 밝혔다.

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여성은 비행 중 누워서 잠을 자기 위해 퍼스트 클래스 좌석을 예약했다. 그런데 이륙 직후 옆자리에 앉은 남성이 휴대폰으로 음란물을 시청하면서 담요 아래에서 자위행위를 하는 듯한 움직임을 보였다고 주장했다.

당시 상황에 대해 여성은 "무엇을 해야 할지 몰랐다. 몸이 얼어붙을 정도로 공포스러웠다"고 말했다. 이어 "창가 좌석에 갇힌 것 같은 상황이었다. 옆자리 남성이 좌석을 완전히 뒤로 젖히고 있어 밖으로 나가려면 그 사람을 넘어가야 했다"고 설명했다.

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참다못한 여성은 결국 자리에서 일어나 남성의 좌석을 넘어 승무원에게 상황을 알렸다. 승무원은 해당 남성에게 가서 이야기하겠다고 했지만, 여성은 처음에는 자신의 상태가 괜찮은지, 좌석을 옮기고 싶은지 등을 묻는 안내를 받지 못했다고 주장했다.

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화장실에 다녀온 뒤 다시 기존 좌석으로 돌아온 여성은 성적 행위를 목격했다고 주장한 남성 옆에 계속 앉아 있어야 했다.

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이후 그녀는 승무원에게 다시 요청했고, 승무원들은 다른 승객과 좌석을 바꿔 주기로 했다. 여성은 남성이 항공기에서 내릴 때 경찰이 기다리고 있거나 별도의 제지를 하는 모습은 보지 못했다고 밝혔다. 항공사 고객서비스 담당자와 통화한 뒤에야 사건 발생 며칠 후 연방수사국(FBI)에 신고할 수 있다는 안내를 받았다는 주장도 내놨다.

여성은 항공사가 사건 직후 경찰에 연락하거나 공항에서 신고할 수 있도록 지원했어야 한다고 지적했다. 다만 항공사가 승객 사이에서 발생한 모든 성적 비행을 경찰이나 연방기관에 의무적으로 신고해야 하는 것은 아닌 것으로 알려졌다.

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유나이티드항공은 "이번 사안을 심각하게 받아들이고 있다"며 "고객과 대화하고 해당 경험에 대해 사과했다"고 밝혔다. 이어 "조사가 진행되는 동안 관련 남성 승객의 항공편 이용을 금지했다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com