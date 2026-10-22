"남편 옆에 앉게 자리 바꿔줘"…거절하자 비행 3시간 동안 눈물 '펑펑'

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행기에서 남편과 나란히 앉고 싶다며 좌석을 바꿔달라고 한 여성이 거절을 당하자 3시간 동안 울었다는 사연이 화제다.

뉴욕포스트 등 외신들은 여행 블로거 토미코 하비가 최근 소셜미디어에 공개한 기내 좌석 교환 갈등을 전했다.

보도에 따르면 미국에 거주하는 하비는 카자흐스탄 방문을 마치고 이스탄불에서 미국 워싱턴DC로 향하는 약 10시간짜리 항공편에 탑승했다. 하비는 비행기에서 한 여성 승객으로부터 자신의 통로 쪽 좌석을 남편 옆자리와 바꿔 달라는 요청을 받았다. 여성의 남편은 두 줄 앞쪽의 가운데 좌석에 앉아 있었다. 그런데 자리를 바꾸면 하비는 장거리 비행 내내 상대적으로 불편한 가운데 좌석에 앉아야 하는 상황이었다.

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이에 하비는 요청을 거절했다. 그러자 해당 여성이 울기 시작했다. 하비의 주장에 따르면 울음은 약 3시간 동안 이어졌다.

하비는 여성이 계속 울자 "혹시 가족 중에 누가 세상을 떠났느냐고 물었다", 그러자 여성은 "아무도 죽지 않았다. 그저 남편이 보고 싶고 남편의 어깨에 머리를 기대고 싶다"고 답했다.

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그런데 장시간 눈물을 흘린 아내와 달리 남편은 별다른 반응을 보이지 않았다.

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남편은 자신의 자리에서 헤드폰을 낀 채 편안하게 잠을 자고 있었다고 하비는 주장했다.

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하비는 비행기가 착륙한 뒤에도 해당 상황을 언급했다. 그녀는 여성에게 "잘했다. 남편 없이 10시간을 버텨냈다"며 비꼬는 말을 건넸다고 밝혔다.

하비가 공개한 영상과 사연은 온라인에서 큰 관심을 끌었다.

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네티즌들은 "3시간이나 울었는데 승무원에게 도움을 요청하지 않은 것이 놀랍다", "남편 없이 10시간을 견디지 못하면서 나란히 앉을 좌석은 미리 예약하지 않았느냐", "남편은 오히려 아내와 떨어져 조용히 쉴 수 있어 다행이었을 것" 등의 반응을 보였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com