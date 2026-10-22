김용민 충북의대 명예교수 '2026 JW성천상' 수상…JW이종호재단, 상금 1억원·상패 전달

◇왼쪽부터 2026 JW성천상 시상식에 참석한 이경하 JW이종호재단 이사장(JW 회장), 용민 충북대학교 의과대학 명예교수, 이성낙 JW성천상위원회 위원장(가천의대 명예총장). 사진제공=JW중외제약

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김용민 충북대학교 의과대학 명예교수(67)가 '2026 JW성천상'을 수상했다.

JW중외제약의 공익재단인 JW이종호재단은 21일 경기도 과천시 소재 JW사옥에서 시상식을 개최하고, 상금 1억원과 상패를 수여했다.

故 이종호 명예회장이 JW중외제약 창업자 성천(星泉) 이기석 사장의 '생명존중' 정신을 계승하기 위해 2012년 제정한 JW성천상은 올해 14회를 맞았다.

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올해 수상자인 김용민 명예교수는 2018년 안정적인 교수직을 내려놓고 의료구호단체 활동가로 나서며 팔레스타인 가자지구, 에티오피아, 남수단 등 분쟁지역과 의료 취약지를 누비며 긴급 구호 활동을 펼쳐왔다. 탄자니아와 우즈베키스탄 등에서는 사비를 들여 고난도 수술을 직접 집도하고, 현지 의료진에게 선진 수술 술기를 전수했다. 또한 현지 의사들의 한국 연수 체류비를 직접 지원하는 등 의료 소외 지역이 스스로 환자를 치료할 수 있는 기반을 마련하는 데 크게 기여했다. 국내에서도 요셉의원과 라파엘클리닉을 통해 도시 빈민과 외국인 근로자를 위한 무료 진료를 이어오고 있다.

김 교수는 "의료 현장에서 만난 환자와 의료진, 그리고 그들과 맺은 좋은 관계는 제 평생의 가장 큰 보물"이라며 "그들의 세상을 제가 바꿀 수는 없지만, 곁을 지켜주는 이웃이 될 수 있었다는 것이 큰 보람"이라고 말했다. 이어 "지금까지 올 수 있었던 것은 가족을 비롯한 주위 분들의 보살핌과 사랑 덕분"이라며 "JW성천상에 담긴 생명존중의 가치를 가슴 깊이 새기고, 앞으로도 환자 곁에서 묵묵히 소명을 다할 것"이라고 덧붙였다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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