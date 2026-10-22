방한 관광객 2000만 눈앞, 9월 기준 1711만 돌파…지방 공항·항만 이용자 증가 눈길

방한 관광객수가 증가세다. 지방 공항을 통한 입국객 수도 늘었다.

22일 문화체육관광부가 발표한 2026년 9월 방한 관광 동향에 따르면 지난 8월 방한 관광객은 206만명이다. 지난해 같은 기간 대비 21.1% 늘었다.

올해 9월까지 누적 방한객은 1711만명으로 집계됐다. 월평균 190만명의 외국인이 한국을 찾은 셈이다. 지난해 연간 방한객은 1894만명으로 현재 주세라면 올해 10월 중 이를 넘어서는 동시에 2000명 돌파 가능성도 있다.

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외국인 관광객 증가는 관광 소비 확대로도 나타났다. 올해 1월부터 9월까지 외국인의 관광 분야 카드 소비액은 15조9416억원으로 지난해 같은 기간보다 47.7% 증가했다. 지난해 같은 기간 소비액은 10조7940억원이었다.

방한객 증가와 관련해 긍정적인 부분은 지방 공항을 통한 방한 관광객 증가다. 올해 9월까지 김해·제주·청주·대구 등 비수도권 공항으로 입국한 외국인은 324만명으로 전체 방한객의 19%를 차지했다. 지난해 같은 기간보다 37.4% 증가했다. 부산·제주·서귀포·여수·군산 등 항만을 통한 입국객도 158만명으로 14.5% 늘었다. 지방공항과 항만을 이용한 방한 관광객 증가는 지역 경제 활성화 차원에서 긍정적인 효과로 이어질 수 있다.

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강정원 문체부 관광정책실장은 "방한 관광의 인지도 제고, 여행 환경 개선, 콘텐츠 확충 등 다각도의 노력이 결실을 맺고 있다"며 "조만간 올해의 성과를 상세히 공유하고 내년 정책 방향도 소개할 예정"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com