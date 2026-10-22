마약 추정 가방 들자 '쾅'…폭발물 터져 경찰 2명 등 4명 부상

21일(현지시각) 그리스 아테네 중심부의 한 건물에서 발생한 폭발 현장으로 폭발물 처리반 요원이 이동하고 있다. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 그리스 수도 아테네의 한 아파트 건물 입구에서 수상한 가방이 폭발해 경찰관 2명과 시민 2명 등 4명이 다쳤다. 경찰이 마약류가 들어 있는 것으로 추정되는 가방을 확인하던 중 폭발이 발생한 것으로 알려졌다.

로이터통신과 그리스 현지 언론에 따르면 21일(현지시각) 아테네 중부 콜로노스 지역의 한 아파트 입구에서 폭발 사고가 발생했다.

앞서 경찰은 건물 관리인으로부터 마약류로 추정되는 물질과 저울 등이 들어 있는 가방이 있다는 신고를 받고 현장에 출동했다.

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출동한 경찰관들이 현장에서 가방을 확인하던 중 갑자기 폭발이 일어났다.

이 사고로 경찰관 2명과 건물 관리인 등 시민 2명이 다쳐 병원에 이송됐다. 부상자 가운데 경찰관 1명은 중상을 입은 것으로 전해졌다.

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경찰은 폭발 현장에서 폭발 장치의 일부를 수거한 것으로 알려졌다. 폭발물이 원격으로 작동했을 가능성도 제기됐지만, 정확한 폭발 경위와 작동 방식은 아직 확인되지 않았다.

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당국은 현재까지 이번 사건을 테러 행위로 규정하지 않고 있으며, 가방이 건물에 놓인 경위와 폭발이 발생한 원인 등을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com