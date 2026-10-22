동국제약, '걷기 기부 캠페인' 통해 마련 기부금 독거노인종합지원센터에 전달

동국제약이 걷기 기부 캠페인으로 마련한 기부금을 취약계층 어르신들의 다리질환 치료비로 지원한다.
동국제약은 지난 20일 서울 강남구 청담사옥에서 보건복지부 산하 독거노인종합지원센터에 기부금을 전달했다고 밝혔다.
이번 기부금은 지난 8월 17일부터 9월 16일까지 한 달간 진행한 '동국제약과 함께하는 걷기 기부 캠페인'을 통해 마련됐다.
2022년 시작된 이 캠페인은 독거노인종합지원센터, 모바일 플랫폼 '워크온'과 함께 매년 진행하는 사회공헌활동이다. 정맥순환장애 증상개선제 '센시아'와 연계해 걷기를 장려하고 다리질환으로 불편을 겪는 취약계층 어르신을 돕기 위해 기획됐다. 이번 캠페인에는 총 39억5000만여 걸음이 모여 목표인 10억 보의 395%를 달성했다.
동국제약 박혁 본부장은 "앞으로도 취약계층의 다리건강을 위한 사회공헌활동 뿐만 아니라 정맥순환장애 질환 관리 캠페인 등 센시아와 연계한 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com