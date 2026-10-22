동국제약, '걷기 기부 캠페인' 통해 마련 기부금 독거노인종합지원센터에 전달

◇김현미 독거노인종합지원센터장(왼쪽)과 박혁 동국제약 본부장. 사진제공=동국제약

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동국제약이 걷기 기부 캠페인으로 마련한 기부금을 취약계층 어르신들의 다리질환 치료비로 지원한다.

동국제약은 지난 20일 서울 강남구 청담사옥에서 보건복지부 산하 독거노인종합지원센터에 기부금을 전달했다고 밝혔다.

이번 기부금은 지난 8월 17일부터 9월 16일까지 한 달간 진행한 '동국제약과 함께하는 걷기 기부 캠페인'을 통해 마련됐다.

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2022년 시작된 이 캠페인은 독거노인종합지원센터, 모바일 플랫폼 '워크온'과 함께 매년 진행하는 사회공헌활동이다. 정맥순환장애 증상개선제 '센시아'와 연계해 걷기를 장려하고 다리질환으로 불편을 겪는 취약계층 어르신을 돕기 위해 기획됐다. 이번 캠페인에는 총 39억5000만여 걸음이 모여 목표인 10억 보의 395%를 달성했다.

동국제약 박혁 본부장은 "앞으로도 취약계층의 다리건강을 위한 사회공헌활동 뿐만 아니라 정맥순환장애 질환 관리 캠페인 등 센시아와 연계한 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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