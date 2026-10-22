"여름 끝나도 안심 못 한다"…모기가 옮기는 웨스트나일열 유럽 확산, 141명 사망

자료사진 출처=픽사베이

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 유럽에서 모기를 통해 전파되는 '웨스트나일바이러스' 감염이 확산하면서 올해 들어 1855명이 감염되고 141명이 사망한 것으로 집계됐다.

그리스와 프랑스에서는 감염자 수가 역대 최고치를 기록했고, 이탈리아가 유럽에서 가장 많은 감염자가 발생한 국가로 나타났다.

로이터 등 외신들에 따르면 유럽식품안전청(EFSA)과 유럽질병예방통제센터(ECDC)는 15일(현지시각) 올해 초부터 10월 초까지 유럽 18개국에서 웨스트나일바이러스 감염 사례 1855건과 사망 141명이 보고됐다고 밝혔다. 감염자 수는 지난 9월 발표된 집계보다 769명 늘었다.

Advertisement

유럽연합(EU)과 유럽경제지역(EEA)에서 보고된 감염자는 1715명으로, 최근 10년간 같은 기간의 평균인 693명을 크게 웃돌았다. 이탈리아가 748명으로 가장 많았고, 그리스가 445명, 프랑스가 144명으로 뒤를 이었다. 그리스와 프랑스는 모두 역대 가장 많은 감염자가 보고됐다.

동물에서도 감염이 이어졌다. 유럽 15개국에서는 말과 당나귀 등 말과 동물에서 집단 발생 511건이 보고됐으며, 조류에서도 595건의 집단 감염이 확인됐다.

Advertisement

모기를 통한 바이러스 전파 시기는 계절이 바뀌면서 점차 끝나가는 단계지만, 앞으로 몇 주 동안 산발적인 감염이 이어질 가능성이 있다고 방역 당국은 전했다. EFSA와 ECDC는 모기 발생 감시와 번식 장소 제거, 필요한 지역의 방제 활동을 지속하고, 모기에 물리지 않도록 긴 옷을 입거나 기피제를 사용하는 등 개인 예방수칙을 지킬 것을 당부했다.

Advertisement

한편 웨스트나일열(West Nile Fever)은 웨스트나일바이러스에 감염되어 발병하는 질환이다.

Advertisement

주로 감염된 조류의 피를 빨아먹은 모기가 사람이나 말 등 다른 동물을 물면서 전파된다. 사람 사이에 일상적인 접촉으로 전파되는 감염병은 아니다.

웨스트나일열에 감염되면 대부분 경증으로 무증상인 경우가 많다. 2일에서 2주간의 잠복기 후에 갑자기 발생하는 열, 두통, 근육통을 일으킬 수도 있다. 허약감, 식욕 감퇴, 구역, 구토 등의 소화기 증상을 동반하며 림프절 병증, 눈 통증 등을 느낄 수 있다.

Advertisement

전체 환자의 약 50%에게 등, 가슴, 상지에 피부 발진이 생기는데 이러한 발진은 보통 약 1주일 후에 사라진다.

중증 감염은 드물게 나타난다. 고령자와 면역력이 약한 사람의 경우, 중증 감염의 위험성이 증가하는데 침범 부위에 따라서 시신경염, 뇌신경 이상, 다발신경근염, 척수염, 경련 등의 신경 증상을 보일 수 있다. 현재까지 웨스트나일 바이러스를 위한 치료약이 없기 때문에 에방이 최선책이다. 신경 증상이 나타나면 바이러스성 뇌염에 준하여 치료를 시행하는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com