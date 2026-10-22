해외시장 공략 나선 요아정…'현지화·소비패턴' 반영 확대 계획

◇지난 9월 문을 연 요아정 필리핀 1호점 모습. 사진제공=요아정

Advertisement

Advertisement

요아정이 해외 시장 공략에 나서고 있다. K-컬처에 대한 영향력 확대와 함께 미식 콘텐츠도 관심을 받고 있는 가운데 브랜드 경쟁력을 확대하기 위한 일환이다.

22일 요아정에 따르면 과일과 다양한 토핑을 조합하는 커스터마이징 방식으로 차별화를 꾀하며 일본과 중국, 캐나다, 베트남, 인도세이나 등에서 매장을 운영하고 있다. 최근엔 필리핀에 신규 매장을 출점했다.

요아정의 차별화 요소는 소비자가 취향에 따라 과일과 토핑을 조합해 자신만의 디저트를 만들 수 있다는 점이다. 신선한 과일과 다양한 토핑을 활용해 선택의 폭을 넓히고, 메뉴를 직접 구성하는 경험을 브랜드 경쟁력으로 내세우고 있다. 요아정 관계자는 "과일과 다양한 토핑을 조합하는 커스터마이징 방식이 해외 소비자의 호응을 얻고 있다"고 말했다. 해외 매장을 방문한 고객들이 사회관계망서비스(SNS)에 메뉴와 커스터마이징 경험을 공유하면서 브랜드 인지도를 높다는 설명이다. K-콘텐츠를 통해 접한 한국 디저트를 현지에서 경험도 인기 요소로 꼽힌다.

Advertisement

◇중국 상해에 있는 요아정 모습. 사진=김세형 기자

요어정은 해외 시장 내 지속경쟁력을 확보하기 위해 현지화와 해외 소비자의 소비 패턴 파악 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 국가별 식문화와 선호하는 토핑, 가격 수준 등이 다른 만큼 국내에서 인기를 얻은 메뉴와 브랜드 경험을 현지 시장에 맞게 구현해야 하기 때문이다. 실제 요아정은 중국 진출시 차가운 것을 싫어하는 소비 특성을 고려, 아이스크림보다 스무디 관련 제품을 메뉴에 추가했다.

요아정 관계자는 "글로벌 소비자와 접점을 지속적으로 확대, K-디저트의 경쟁력을 세계 시장에 알리고 글로벌 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com