판정 불만에 돌 던진 축구 선수 '퇴출'…심판 광대뼈 골절

사진출처=X, 프리미시아스

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[스포츠조선 장종호 기자] 축구 경기 도중 판정에 항의하던 선수가 부심에게 돌을 던져 얼굴을 다치게 한 사건이 발생했다.

피해 심판은 광대뼈 골절상을 입었으며, 해당 선수는 소속 구단에서 퇴출당하고 형사 처벌까지 받을 상황에 놓였다.

프리미시아스 등 현지 매체들에 따르면 지난 17일(현지시각) 에콰도르 사모라 친치페주 얀차사에서 열린 시우다드 데 얀차사와 리오 아과리코 FC의 축구 경기에서 발생했다. 해당 경기는 에콰도르 3부 리그 격인 세군다 카테고리아의 2026년 승격 토너먼트였다.

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당시 영상을 보면 양 팀 선수들이 주심의 판정에 항의하던 중 시우다드 데 얀차사 소속 존 페를라사가 교체 선수 대기석 주변에서 돌을 집어 들어 부심을 향해 던진 것으로 알려졌다.

첫 번째 돌은 빗나갔지만, 페를라사는 잠시 뒤 다시 돌을 던졌고 이 돌은 부심의 얼굴을 직접 가격했다. 충격을 받은 심판은 그라운드에 쓰러졌고, 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐다.

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현지 보도에 따르면 심판은 광대뼈 골절과 왼쪽 눈 주변의 외상을 입은 것으로 전해졌다.

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시우다드 데 얀차사 구단은 사건이 알려진 뒤 공식 성명을 내고 폭력 행위를 강력히 규탄했다. 구단은 피해 심판과 관계자들에게 공개적으로 사과하고 페를라사를 즉시 팀에서 내보냈다고 밝혔다.

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에콰도르 심판협회도 법적 대응에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 협회 관계자는 현지 언론과의 인터뷰에서 "이런 일이 처벌 없이 넘어가도록 둘 수 없기 때문에 해당 선수는 형사 처벌을 받게 될 것"이라고 말했다.

에콰도르 축구협회는 이후 징계 절차에 착수해 페를라사에게 조직 축구와 관련한 모든 활동을 60일간 금지하는 잠정 처분을 내렸다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com