춘식이와 떠나는 가을 여행…한국관광공사-카카오, 지역 관광 확대 맞손

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한국관광공사가 카카오와 함께 온라인 소통을 국내 여행 수요로 연결하는 이벤트를 진행한다. 여행가는 달 캠페인 일환으로, 지역 관광 활성화를 위해 기획됐다. 문화체육관광부와 한국관광공사는 올해 10월부터 두 달간 진행되는 여행가는 달 기간 동안 교통·숙박·여행상품 할인 등 다양한 혜택을 제공 중이다.

22일 한국관광공사에 따르면 11월 22일까지 카카오와 함께 '춘식이랑 가을여행 톡! 떠나자' 이벤트를 진행한다. 이벤트는 카카오톡에서 내용을 공유하는 것을 넘어, 실제 여행지를 방문해 인증하도록 설계된 게 특징이다.

참여자는 대상 여행지를 방문해 현장에 설치된 카카오프렌즈 캐릭터 '춘식이' 입간판의 QR코드를 스캔한 뒤 카카오톡 지갑 기반 디지털 인증 서비스인 '톡디지털카드'로 방문 사실을 인증하는 식이다. 이후 이벤트를 카카오톡으로 친구에게 3회 이상 공유해야 응모가 완료된다. 대상지는 전북 순창 강천산 군립공원, 충북 단양 고수동굴, 강원 평창 대관령 하늘목장, 경북 영주 소수서원, 제주별빛누리공원 등 전국 33곳이다. 한국관광공사는 추첨을 통해 100여 명에게 LG 스탠바이미2 Max, 풀리오 마사지기, 카카오톡 선물하기 쿠폰 등을 제공한다. 당첨자는 11월 30일 발표할 예정이다.

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김석일 한국관광공사 국내여행진흥팀장은 "카카오톡을 활용해 누구나 쉽게 참여하고 직접 여행지를 방문해 가을의 정취를 가족, 친구들과 나눌 수 있도록 이벤트를 마련했다"며 "올가을 국내 곳곳을 여행하며 새로운 매력을 발견하고 지역에 활력을 더해주시길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com