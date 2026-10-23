고객 개인정보 276만건 유출 할리스…과거 데이터 관리 부실 논란

◇커피전문점 할리스의 멤버십 시스템이 해킹당해 고객들의 개인정보가 유출된 것으로 알려진 지난 19일 서울시내 할리스 매장. 연합뉴스

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커피전문점 할리스에서 고객 개인정보 약 276만건이 유출되는 사고가 발생했다.

특히 유출된 데이터가 현재 운영 중인 고객 데이터베이스가 아니라 2020년 이전 멤버십 서비스 개편 과정에서 만들어진 임시 파일이라는 점에서 개인정보 파기·관리 체계에 물음표가 달린 상황이다. 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 커피전문점 시장에서 신뢰도 하락이 불가피하다는 지적도 나오고 있다.

가상화폐 채굴 목적 클라우드 접근…2009년~2020년 누적 데이터 외부로

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할리스는 지난 16일 멤버십 정보를 관리하는 클라우드 서비스에서 외부의 비인가 접근으로 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 19일 밝혔다. 유출 추정 시기는 9월 3일~10월 7일로, 가상화폐 채굴을 목적으로 한 비정상적인 클라우드 접근 과정에서 고객 정보 일부가 외부로 유출된 것으로 파악됐다.

할리스가 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고한 유출 규모는 약 276만건이다. 중복 회원을 포함한 수치로, 2009년부터 2020년 2월 11일까지 누적된 고객 데이터로 추정된다. 정확한 유출 규모는 추가 확인이 필요한 상황이다. 유출 항목에는 아이디와 비밀번호, 이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 이메일, 중복가입확인정보(DI), 서비스 이용 관련 정보 등이 포함됐다.

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특히 현재 활성화된 고객 DB가 아니라 과거 멤버십 서비스 개편을 위해 제공한 임시 데이터 파일에서 사고가 발생했다는 점에서, 해당 파일이 어떤 경위로 장기간 남아 있었는지와 작업 종료 후 적절하게 파기됐는지가 주요 쟁점으로 떠올랐다. 개인정보 보호법에서는 개인정보 보유기간이 지났거나 처리 목적이 달성되는 등 더 이상 필요하지 않은 경우 지체 없이 파기하도록 규정하고 있다. 또한 개인정보 처리를 외부 업체에 위탁하더라도 수탁자에 대한 교육과 관리·감독 의무를 부담해야 한다.

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이와 관련 할리스 관계자는 "과거 자료 관리에 대해서는 추가 조사가 진행 중"이라고 설명했다.

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할리스는 고객에게 멤버십 비밀번호를 즉시 변경하고, 같은 아이디와 비밀번호를 사용하는 다른 서비스의 비밀번호도 바꿔 달라고 당부했다. 출처가 불분명한 전화·문자·이메일에 응답하거나 링크를 누르지 말라는 안내도 내놨다. 회사는 비인가 접근 경로를 차단하고 인증 절차와 비정상 로그인 시도 모니터링을 강화하는 한편, 관계 기관의 조사에 협조하고 있다고 밝혔다. 해당 클라우드를 사용하는 멤버십 서비스도 조속히 중단할 계획이다. 아울러 2차 피해 가능성을 점검하고 개인정보 접근 권한과 인증 체계, 보안 시스템을 전면적으로 살펴보겠다고 밝혔다.

관련업계에서는 개인정보보호위원회 등의 조사에서 안전성 확보조치 의무 위반이나 파기 의무 위반 등이 확인될 경우 과징금·과태료 등 행정제재가 내려질 가능성도 있다고 보고 있다.

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점포 수 5년만에 20% 넘게 줄어…신뢰 회복 관건

이번 개인정보 유출 사고는 커피 프랜차이즈 시장의 경쟁이 치열한 가운데 발생해 우려를 사고 있다.

국회 정무위원회 소속 박성훈 의원(국민의힘)이 최근 공정거래위원회에서 제출받아 분석한 자료에 따르면, 가맹점 수 기준 상위 10개 커피 프랜차이즈의 가맹점 합계는 2021년 1만1109개에서 2024년 1만5692개로 4583개(41.3%) 늘었다.

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반면 1998년 국내 최초 에스프레소 전문점을 표방하며 출발한 할리스는 2020년 KG그룹에 인수된 이후 점포 수 감소세를 보이고 있다. 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서에 따르면, 할리스의 전체 매장 수(직영점·가맹점 합계)는 2020년 585개로 정점을 찍은 뒤 2021년 550개, 2022년 538개, 2023년 521개, 2024년 495개, 2025년 467개로 줄었다. 5년간 118개(약 20.2%)가 감소한 것이다.

이러한 상황에서 할리스가 최근 리센느를 첫 공식 브랜드 모델로 발탁하며 젊은층 공략에 나섰지만, 이번 개인정보 유출 사고로 브랜드 이미지 제고와 소비자 신뢰 회복을 함께 추진해야 하는 상황에 놓이게 됐다.

업계 관계자는 "이번 사고가 곧바로 매출 감소나 가맹점 이탈로 이어질지는 단정하기 어렵지만, 단기적으로는 고객 불안이 커지면서 브랜드 신뢰 회복에 어려움을 겪을 수 있다"며, "중장기적으로는 유출 경위와 재발 방지 대책을 얼마나 투명하게 공개하고 실효성 있는 보안 조치를 이행하느냐가 고객 이탈을 막는 관건이 될 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com