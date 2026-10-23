"아이들 음식에 페인트 섞어" 기준치 2천배 납 검출…유치원 운영자 종신형

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 유치원 원아들의 음식을 더 화려하게 보이도록 장식용 페인트를 섞도록 지시한 중국의 유치원 운영자가 종신형을 선고받았다. 음식을 만든 조리 종사자들도 징역형을 받았다.

중국 관영 매체 신화통신은 간쑤성 란저우시 중급인민법원이 지난 16일 유해 식품 제조·판매 혐의로 허스페이신 유치원 운영 책임자 리후이팡에게 종신형을 선고했다고 보도했다.

리는 정치적 권리를 종신 박탈당하고 개인 재산 50만 위안(약 1억원)을 몰수당했다. 유치원 행정 책임자인 주징린은 징역 15년과 벌금 30만 위안을 선고받았다. 두 사람의 지시에 따라 음식에 유해 물질을 넣은 조리 종사자 4명도 각각 징역 6~8년과 벌금형을 받았다.

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법원은 리와 주가 유치원 원아와 직원들에게 제공하는 음식에 독성 물질을 넣도록 지시하고 이를 조직적으로 실행했다고 판단했다. 음식의 색을 더 선명하고 매력적으로 만들어 유치원 홍보에 활용하려는 목적이었다.

해당 사건은 2025년 7월 원아들의 납 중독 의심 소견에 따라 당국이 조사에 나서면서 드러났다.

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당시 조사 결과 유치원 조리 종사자들은 경영진의 동의를 받아 인터넷에서 장식용 페인트를 구입한 뒤 물에 희석해 음식에 섞은 것으로 파악됐다. 해당 제품에는 식용으로 사용할 수 없다는 표시가 있었으며, 실험실 검사에서도 납 성분이 확인됐다.

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특히 유치원에서 확보한 음식 시료에서는 납 함량이 중국의 식품 안전 기준치보다 2000배 넘게 높은 수준으로 검출됐다.

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간쑤성 당국이 발표한 조사 결과에 따르면, 페인트로 색을 낸 빵과 과자는 2024년 5월부터 원아와 직원들에게 매달 제공됐다. 이로 인해 검사를 받은 원아 251명 가운데 247명에게서 비정상적인 혈중 납 수치가 확인됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com