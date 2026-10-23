조혈모세포이식 합병증 잡는 '장내 미생물'…부티르산 복용 시 중증 이식편대숙주병 34%→5% 급감

[스포츠조선 장종호 기자] 동종 조혈모세포이식 후 발생하는 치명적인 합병증인 '이식편대숙주병'을 장내 미생물 대사산물 복용으로 획기적으로 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이식편대숙주병은 이식된 공여자의 면역세포가 환자의 몸을 공격하는 합병증으로, 동종 조혈모세포이식 후 이환율과 사망률을 높이는 주요 원인으로 꼽힌다.

순천향대서울병원 종양혈액내과 윤석윤 교수팀은 조혈모세포이식을 받은 환자에게 부티르산나트륨을 경구 투여한 결과, 중증 급성 이식편대숙주병 발생률이 기존 34%에서 5%로 급감했을 뿐만 아니라 이식 후 장내 미생물 생태계 회복도 크게 촉진됨을 확인했다고 밝혔다.

윤석윤 교수팀은 2022년 9월부터 2024년 12월까지 순천향대서울병원에서 동종 조혈모세포이식을 받은 환자 39명에게 호중구 생착 시점부터 100일까지 부티르산나트륨을 하루 1200㎎씩 복용하도록 했다. 연구팀은 2021년 3월부터 2022년 6월까지 부티르산나트륨 없이 조혈모세포이식을 받은 환자 18명을 과거 대조군으로 두고, 부티르산나트륨이 조혈모세포이식 후 합병증을 줄일 수 있는지 확인했다.

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연구 결과, 부티르산나트륨을 복용한 환자군에서 2~4등급 급성 이식편대숙주병 발생률은 30%로 대조군(53%)보다 유의미하게 낮았다. 특히 치료가 어렵고 위험도가 높은 3~4등급 중증 급성 이식편대숙주병 발생률은 5%로 대조군(34%)에 비해 크게 감소했다. 위장관을 침범하는 급성 이식편대숙주병이 줄어드는 경향을 보였으며, 이식 후 장내 미생물의 회복 또한 개선된 것으로 나타났다.

윤석윤 교수는 "급성 이식편대숙주병은 동종 조혈모세포이식 환자의 예후를 좌우하는 중요한 합병증인 만큼, 장내 환경을 회복시키는 부티르산나트륨 보충이 발생률과 중증도를 낮출 수 있다는 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "다만 단일기관 연구라는 한계가 있어 앞으로 더 많은 환자를 대상으로 한 대조 연구를 통해 효과를 검증해 나가겠다"고 밝혔다.

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윤석윤 교수팀의 논문 '경구 부티르산나트륨 보충, 장내 미생물 조절, 그리고 동종 조혈모세포이식 후 급성 이식편대숙주병 감소'는 최근 국제 학술지 'Transplantation and Cellular Therapy'에 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com