"아버님 어머님, 손주 안을 때 허락받으세요"…정부 지원 캠페인 논란

사진출처=아이리시 뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] "손주 안을 때도 허락받으세요."

아일랜드에서 조부모가 손주를 안아주기 전에도 동의를 구해야 한다는 취지의 영상이 공개됐다가 거센 비판에 휩싸여 삭제됐다.

아이리시 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 아일랜드 더블린 강간위기센터(DRCC)는 최근 동의 교육 캠페인 '위 콘센트(We-Consent)'의 소셜미디어 영상 3편을 삭제했다. 아일랜드 법무부의 재정 지원을 받은 이 캠페인은 일상에서 동의의 중요성을 알리기 위해 기획됐다.

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논란이 된 영상에는 조부모가 집을 방문하는 장면이 담겼다. 현관에서 손자가 반갑게 달려와 조부모를 껴안자, 조금 떨어진 곳에 있던 손녀는 불편한 표정을 짓는다. 조부모가 손녀에게도 다가가 입맞춤과 포옹을 하려 하자 소녀의 불편한 기색은 더욱 뚜렷해진다.

이후 화면에는 '모든 사람이 포옹을 원하는 것은 아니다. 자신을 사랑하는 사람이라도 마찬가지다'라는 문구가 등장한다. 이어 '어색한가? 그럴 수 있다. 중요한가? 물론이다'라는 메시지와 함께 동의 관련 정보를 제공하는 웹사이트를 안내한다.

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영상이 공개되자 가족 간 자연스러운 애정 표현까지 문제시한다는 비판이 쏟아졌다. 특히 조부모의 포옹을 불편하거나 경계해야 할 행동처럼 묘사했다는 것이다. 특히 세금으로 이런 캠페인을 지원한다는 게 적절한가라는 지적이 이어졌다.

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논란이 일자 짐 오캘러헌 아일랜드 법무장관은 해당 영상이 정부의 견해를 대변하지 않는다며 공개적으로 선을 그었다. 또한 그는 조부모가 등장하는 영상이 부적절하고 조부모를 폄훼하는 내용이라고 비판했다.

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아일랜드 정치권에서도 비판이 이어졌다. 의원들은 해당 광고를 "자원 낭비"라고 비판하면서, 공공 재원이 투입된 영상이 기획 단계부터 충분히 검토되지 않았거나 고령층에 상처를 줄 수 있다고 주장했다.

"해당 영상이 조부모를 악마화하고 노인에 대한 경시를 드러낸다"는 비판도 나왔다.

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영상을 제작한 더블린 강간위기센터는 캠페인이 아동을 비롯한 사회 구성원에게 동의와 개인의 경계를 존중하는 문화를 알리기 위한 것이라고 해명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com