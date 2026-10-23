시위대 욕설에 60대 신부도 '손가락 욕' 맞대응…"주먹도 안 썼는데 후회 안 해"

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 이탈리아 밀라노에서 폭력적인 시위로부터 시민들을 보호하던 60대 신부가 자신에게 욕설과 함께 손가락 욕을 한 청년에게 똑같이 맞대응한 영상이 화제다. 신부는 자신의 행동을 후회하느냐는 질문에 "주먹을 휘두른 것도 아닌데 후회할 일이냐"며 물리적 폭력과는 다르다는 입장을 밝혔다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 17일(현지시각) 이탈리아 밀라노 도심의 산 알레산드로 디 제베디아 성당 앞으로 시위대가 지나고 있었다. 이때 성당을 지키던 시모네 신부(65)는 당시 시위 현장을 지나던 한 청년으로부터 가운뎃손가락을 들어 보이는 모욕적인 행동을 당했다. 마스크를 착용한 청년은 신부에게 욕설도 퍼부었다.

시모네 신부는 청년의 행동에 같은 손짓으로 응수했다.

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해당 영상이 온라인에서 화제를 모으자, 신부는 시위대의 폭력을 피해 달아나던 사람들을 성당 안으로 대피시켰다고 당시 상황을 설명했다.

그는 "성당 안으로 들어온 사람들은 신자가 아니라 관광객과 지나가던 시민들이었다"며 "혼란이 가라앉을 때까지 머물도록 했다"고 주장했다.

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이어 "젊은이들이 지나가던 중 누군가 내게 가운뎃손가락을 들어 보였다"며 "그들도 젊은 사람들이니 놀랄 일은 아니었다"고 했다. 그러면서 자신도 같은 행동으로 대응했지만, 폭력을 행사하거나 상황을 더 악화시킬 의도는 없었다고 강조했다.

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자신의 행동을 후회하느냐는 질문에는 단호하게 선을 그었다. 시모네 신부는 "후회라는 말을 꺼낼 일은 아니라고 생각한다"며 "주먹을 한 대 날렸다면 모를까, 아무리 어려운 순간에도 누구에게 손을 올린 적은 없다"고 말했다.

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한편 이탈리아에서는 연료비와 물가 상승에 항의하는 시위가 벌어지고 있다.

특히 연료비 급등에 반발한 트럭 운전사들의 시위가 이어지면서 물류 차질이 발생하고 있다. 시위는 남부 지역에서 시작해 다른 지역으로 확산했고, 일부 공항의 항공유 공급과 도로 교통에도 영향을 미치고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com