다락방에 15년 묵힌 포켓몬 카드, 28억원에 팔려…"아들아 고마워"

사진출처=Ewbank's Auctions, 데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국 남성이 집 다락방에 15년간 보관해 둔 포켓몬 카드 컬렉션을 경매에 내놨다가 약 28억원에 판매하는 행운을 얻었다.

아들이 어린 시절 모으던 카드에 관심을 갖고 투자 목적으로 사들였던 물건들이 수십 년 만에 엄청난 가치를 인정받은 것이다.

데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 잉글랜드 서리주 워킹에 거주하는 이 남성은 최근 지역 신문에서 포켓몬 카드 한 장이 6000파운드(약 1000만원) 이상에 팔렸다는 기사를 읽고 자신이 보관하던 카드의 가치를 확인하기로 했다.

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그는 소장품 일부를 인근 경매회사에 가져갔는데 감정 결과는 예상 밖이었다.

카드들이 대부분 최상의 보존 상태를 유지하고 있었던 데다 완전한 세트가 42개나 발견됐기 때문이다.

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경매사 측은 처음에 컬렉션의 낙찰가가 최대 27만 파운드(약 4억 8000만원)에 이를 것으로 예상했다. 그러나 지난 21일(현지시각) 열린 경매에서 수집가와 투자자, 유튜버 등이 경쟁적으로 입찰하면서 최종 판매액은 156만 파운드(약 27억 6000만원)까지 치솟았다.

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경매회사 측은 "모든 카드가 최상의 상태였다는 사실도 놀라웠지만, 소장자가 그 가치를 전혀 모르고 있었다는 점이 더 놀라웠다"고 말했다. 이어 완전한 세트가 42개라는 사실을 확인했을 때는 입이 다물어지지 않을 정도였다고 전했다. 이 가운데 41세트가 경매에 나왔고, 소장자는 한 세트를 남겨뒀다.

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가장 높은 가격에 팔린 물건은 '레전더리 컬렉션 컴플리트 마스터 세트'였다. 카드 110장과 역방향 홀로그램 카드 110장, 박스 토퍼 카드 4장으로 구성된 세트다. 특히 포켓몬 카드 가운데 인기가 높은 리자몽 카드가 거의 최상급 상태로 포함돼 있었다. 당초 예상가는 1만 5000~2만 파운드였지만, 최종 낙찰가는 10만 파운드(약 1억 8000만원)에 달했다.

소장자는 아들이 어린 시절 포켓몬 카드를 모으기 시작한 1990년대 후반부터 카드를 사들였다. 그는 카드의 그림이 마음에 들었고 장기적으로 투자 가치도 있을 것이라고 생각했다.

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그가 처음 구매한 세트의 가격은 약 300파운드(약 50만원)였다. 당시에는 큰돈이 아니었지만, 이번 경매에서 해당 세트는 7만 5000파운드(약 1억 3000만원)에 팔렸다. 원래 구매 가격의 약 260배에 달하는 금액이다.

아들이 포켓몬에 대한 흥미를 잃은 뒤 카드들은 맞춤형 포켓몬 바인더에 정리된 채 다락방에 보관됐다. 카드는 개봉되지 않은 상태로 세심하게 관리돼 오랜 시간이 지났음에도 높은 보존 상태를 유지했다.

한편 포켓몬 카드는 1996년 10월 일본에서 처음 출시됐다. 포켓몬 게임을 바탕으로 만들어진 이 카드들은 1999년 북미와 유럽 시장에도 진출했다. 좋아하는 캐릭터를 수집하는 동시에 카드 덱을 구성해 다른 사람과 대결할 수 있다는 점에서 놀이와 수집을 결합한 취미로 자리 잡았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com