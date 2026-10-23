"쾅 소리 뒤 비행기가 뚝 떨어졌다"…난기류에 승무원 4명 부상

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 유나이티드항공 여객기가 착륙을 앞두고 심한 난기류를 만나 승무원 4명이 다쳤다. 승객들은 큰 충격음이 들린 직후 비행기가 갑자기 아래로 떨어지는 듯한 느낌을 받았다고 전했다.

피플 등 미국 매체들에 따르면 지난 21일(현지시각) 밤 하와이에서 출발한 유나이티드항공 UA1157편이 LA국제공항에 접근하던 중 심한 난기류를 겪었다. 항공기에는 승객 190명과 승무원 10명이 탑승하고 있었으며 4명의 승무원이 부상을 입어 치료를 받았다.

당시 여객기에 타고 있던 승객들은 갑작스러운 기체 흔들림과 급강하하는 듯한 움직임에 공포를 느꼈다고 전했다.

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한 승객은 "영화를 보고 있었는데 갑자기 비행기가 뚝 떨어졌다"며 "상당히 크게 떨어지는 느낌이었다"고 말했다. 이어 "기체가 흔들리기 시작했고 사람들이 모두 소리를 질렀다. 정말 무서웠다"고 밝혔다.

또 다른 승객은 비행기가 흔들리기 직전 큰 충격음이 들렸다고 전했다. 그는 착륙 직후 진행된 인터뷰에서 "큰 소리가 났고, 그다음 비행기가 떨어지기 시작했다"며 당시 상황을 설명했다.

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한 승객은 머리와 다리에 피가 묻은 승무원을 목격했다고 주장했다.

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기장은 난기류가 몇 초 동안 이어졌으며, 다른 항공기가 지나간 뒤 발생하는 후류 난기류와 비슷하게 느껴졌다고 관제탑에 보고했다.

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후류 난기류는 항공기가 비행하면서 뒤쪽에 만들어 내는 소용돌이 형태의 공기 흐름으로, 뒤따르는 항공기가 이를 만나면 기체가 흔들릴 수 있다. 다만 이번 사고의 정확한 원인이 후류 난기류였는지는 확인되지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com