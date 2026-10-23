[인사] 신세계그룹

<대표이사 내정>
▲ 신세계그룹 회장 겸 이마트 대표이사 겸 신세계프라퍼티 대표이사 정용진
▲ 이마트 대표이사 겸 SSG닷텀 대표이사 김홍극
▲ 신세계인터내셔날 패션Division 대표이사 겸 신세계톰보이 대표이사 김덕주
▲ 신세계까사 대표이사 겸 신세계인터내셔날 코스메틱Division 대표이사 허민호
▲ 신세계야구단 대표이사 겸 사업담당 기인주
<이마트>
◇ 상무 승진
▲ 농산담당 곽대환 ▲ 브랜드담당 김정민 ▲ MSV담당 유근종 ▲ 노브랜드사업부장 노병간
◇ 상무보 승진
▲ 축수산담당 문주석 ▲ 일상용품담당 이석규 ▲ 해외소싱담당 박종환 ▲ 플랫폼담당 류예나 ▲ 판매3담당 최재순 ▲ TR점포운영담당 서민교 ▲ ED B2B사업담당 배광수 ▲ 컴플라이언스담당 한정철
<신세계그룹 경영전략실>
◇ 상무보 승진
▲ 홍보팀장 공재훈 ▲ 경영지원팀장 송수용
<이마트24>
◇ 전무 승진
▲ 대표이사 최진일
◇ 상무보 승진
▲ 영업1담당 이정재 ▲ 지원담당 안종욱
<지마켓>
◇ 상무보 승진
▲ Head of Technology 손경구
<SSG닷컴>
◇ 상무보 승진
▲ 그로서리담당 김현성
<신세계아이앤씨>
◇ 전무 승진
▲ 대표이사 양윤지
◇ 상무보 승진
▲ 클라우드Biz담당 정필승
<더블유컨셉코리아>
◇ 상무 승진
▲ 지원담당 김성웅
<SCK컴퍼니>
◇ 상무보 승진
▲ 컴플라이언스담당 강상명
<신세계푸드>
◇ 전무 승진
▲ 대표이사 임형섭
◇ 상무보 승진
▲ 인사담당 김종영
<신세계L&B>
◇ 상무보 승진
▲ 영업담당 최준호
<신세계프라퍼티>
◇ 상무 승진
▲ PM담당 한남희 ▲ 마케팅담당 이창승
◇ 상무보 승진
▲ 자산운영담당 차효섭
<조선호텔앤리조트>
◇ 상무보 승진
▲ 브랜드사업담당 문성희 ▲ 지원담당 한병직
◇ 전문임원 승진
▲ 이타닉가든 Head Chef 겸 라망시크레 Head Chef 손종원
<신세계건설>
◇ 상무 승진
▲ 공사본부장 겸 공사1담당 송희동
◇ 상무보 승진
▲ 지원담당 전영준
<PKRH / PAV>
◇ 상무보 승진
▲ PK Retail Holdings Inc. 법인장 겸 Pacific Alliance Ventures Holdings Inc. 법인장 정혁진
<AG글로벌홀딩스>
◇ 상무보 승진
▲ AG Global Holdings Inc. CFO 안인환
<㈜신세계>
◇ 부사장 승진
▲ 센텀시티점장 김낙현
◇ 전무 승진
▲ 영업전략담당 겸 온라인추진단 이성환 ▲ 개발담당 이승우
◇ 상무 승진
▲ Art&Science점장 이용환 ▲ 코스메틱잡화담당 이은영 ▲ 브랜드디자인담당 겸 백화점부문 비주얼전략TF 백지원
◇ 상무보 승진
▲ MD전략담당 정훈철 ▲ 재무담당 안상우 ▲ 사우스시티점장 배준석 ▲ 김해점장 문인호 ▲ 신세계남산 운영담당 박미란
<신세계디에프>
◇ 상무보 승진
▲ 영업담당 이주한 ▲ 마케팅담당 서영국
<신세계사이먼>
◇ 상무보 승진
▲ 리징담당 도현철
<신세계센트럴>
◇ 전무 승진
▲ 지원본부장 김대호
◇ 상무보 승진
▲ 사업추진담당 권재영
<신세계라이브쇼핑>
◇ 전무 승진
▲ 영업본부장 강성준
◇ 상무 승진
▲ 라이프스타일담당 박진응
◇ 상무보 승진
▲ 패션뷰티담당 선현우
<신세계까사>
◇ 전무 승진
▲ 신세계까사 자주디자인담당 겸 신세계인터내셔날 패션디렉팅담당 최경원
<백화점부문 기획전략본부>
◇ 상무보 승진
▲ 경영진단담당 연지훈