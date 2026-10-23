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[인사] 신세계그룹

김소형 기자

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<대표이사 내정>

▲ 신세계그룹 회장 겸 이마트 대표이사 겸 신세계프라퍼티 대표이사 정용진

▲ 이마트 대표이사 겸 SSG닷텀 대표이사 김홍극

▲ 신세계인터내셔날 패션Division 대표이사 겸 신세계톰보이 대표이사 김덕주

▲ 신세계까사 대표이사 겸 신세계인터내셔날 코스메틱Division 대표이사 허민호

▲ 신세계야구단 대표이사 겸 사업담당 기인주

<이마트>

◇ 상무 승진

▲ 농산담당 곽대환 ▲ 브랜드담당 김정민 ▲ MSV담당 유근종 ▲ 노브랜드사업부장 노병간

◇ 상무보 승진

▲ 축수산담당 문주석 ▲ 일상용품담당 이석규 ▲ 해외소싱담당 박종환 ▲ 플랫폼담당 류예나 ▲ 판매3담당 최재순 ▲ TR점포운영담당 서민교 ▲ ED B2B사업담당 배광수 ▲ 컴플라이언스담당 한정철

<신세계그룹 경영전략실>

◇ 상무보 승진

▲ 홍보팀장 공재훈 ▲ 경영지원팀장 송수용

<이마트24>

◇ 전무 승진

▲ 대표이사 최진일

◇ 상무보 승진

▲ 영업1담당 이정재 ▲ 지원담당 안종욱

<지마켓>

◇ 상무보 승진

▲ Head of Technology 손경구

<SSG닷컴>

◇ 상무보 승진

▲ 그로서리담당 김현성

<신세계아이앤씨>

◇ 전무 승진

▲ 대표이사 양윤지

◇ 상무보 승진

▲ 클라우드Biz담당 정필승

<더블유컨셉코리아>

◇ 상무 승진

▲ 지원담당 김성웅

<SCK컴퍼니>

◇ 상무보 승진

▲ 컴플라이언스담당 강상명

<신세계푸드>

◇ 전무 승진

▲ 대표이사 임형섭

◇ 상무보 승진

▲ 인사담당 김종영

<신세계L&B>

◇ 상무보 승진

▲ 영업담당 최준호

<신세계프라퍼티>

◇ 상무 승진

▲ PM담당 한남희 ▲ 마케팅담당 이창승

◇ 상무보 승진

▲ 자산운영담당 차효섭

<조선호텔앤리조트>

◇ 상무보 승진

▲ 브랜드사업담당 문성희 ▲ 지원담당 한병직

◇ 전문임원 승진

▲ 이타닉가든 Head Chef 겸 라망시크레 Head Chef 손종원

<신세계건설>

◇ 상무 승진

▲ 공사본부장 겸 공사1담당 송희동

◇ 상무보 승진

▲ 지원담당 전영준

<PKRH / PAV>

◇ 상무보 승진

▲ PK Retail Holdings Inc. 법인장 겸 Pacific Alliance Ventures Holdings Inc. 법인장 정혁진

<AG글로벌홀딩스>

◇ 상무보 승진

▲ AG Global Holdings Inc. CFO 안인환

<㈜신세계>

◇ 부사장 승진

▲ 센텀시티점장 김낙현

◇ 전무 승진

▲ 영업전략담당 겸 온라인추진단 이성환 ▲ 개발담당 이승우

◇ 상무 승진

▲ Art&Science점장 이용환 ▲ 코스메틱잡화담당 이은영 ▲ 브랜드디자인담당 겸 백화점부문 비주얼전략TF 백지원

◇ 상무보 승진

▲ MD전략담당 정훈철 ▲ 재무담당 안상우 ▲ 사우스시티점장 배준석 ▲ 김해점장 문인호 ▲ 신세계남산 운영담당 박미란

<신세계디에프>

◇ 상무보 승진

▲ 영업담당 이주한 ▲ 마케팅담당 서영국

<신세계사이먼>

◇ 상무보 승진

▲ 리징담당 도현철

<신세계센트럴>

◇ 전무 승진

▲ 지원본부장 김대호

◇ 상무보 승진

▲ 사업추진담당 권재영

<신세계라이브쇼핑>

◇ 전무 승진

▲ 영업본부장 강성준

◇ 상무 승진

▲ 라이프스타일담당 박진응

◇ 상무보 승진

▲ 패션뷰티담당 선현우

<신세계까사>

◇ 전무 승진

▲ 신세계까사 자주디자인담당 겸 신세계인터내셔날 패션디렉팅담당 최경원

<백화점부문 기획전략본부>

◇ 상무보 승진

▲ 경영진단담당 연지훈

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