"책임경영으로 그룹 변화 주도"…정용진 신세계그룹 회장, 신세계프라퍼티 이어 이마트 대표 겸직

◇정용진 신세계그룹 회장. 사진제공=신세계그룹

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정용진 신세계그룹 회장이 이마트 대표이사로 내정되면서, 2027년 정기 임원인사를 단행했다.

신세계그룹은 "책임경영을 선언한 정 회장이 그룹의 변화와 혁신을 이끌 파트너를 '실력'이라는 하나의 기준으로 선발했다"고 밝혔다.

이마트 신임 대표로 내정된 김홍극 신세계까사 대표는 SSG닷컴 대표도 겸임한다.

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경영전략실 경영진의 경우 그룹의 인사와 감사를 총괄하는 경영지원총괄에는 최택원 SSG닷컴 대표가, 홍보와 대관 업무를 책임지는 대외협력본부장에는 박승학 조선호텔앤리조트 레저사업부장이 선임됐다. 전상진 전략실 경영총괄(부사장)은 유임됐다.

신세계까사 대표에는 CJ올리브영 대표를 10년간 맡았던 허민호 대표가 영입돼 대표이사로 내정됐다.

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신세계인터내셔날은 패션Division과 코스메틱Division으로 재편하고, 김덕주 현 신세계인터내셔날 대표가 패션Division을 맡고, 코스메틱Division은 허민호 대표가 겸직한다.

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신세계야구단 대표에는SMPMC의 기인주 대표가 내정돼 '청라 돔구장 시대' 준비에 박차를 가한다.

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신세계그룹은 이번 정기 임원인사가 '안정'과 '변화'를 동시에 고려한 조치라고 밝혔다. 과감한 발탁 인사와 40대 임원 중용을 통해 조직에 변화의 바람을 불어넣는 동시에, 성과를 낸 주요 계열사 대표를 유임시키면서 조직 안정도 함께 도모했다는 설명이다.

역대 최대인 36명의 신규임원 승진 인사를 단행했고, 40대 임원들을 적극 발탁해 그룹 전체 임원 중 40대 비중은 18%로 역대 가장 높은 수치를 보였다.

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지난 6월 신세계프라퍼티 대표로 취임한 정 회장은 주주총회를 거쳐 이마트 대표로도 공식 취임할 예정이다. 정 회장은 김홍극 이마트 대표 및 이형천 신세계프라퍼티 대표와 함께 각자대표 체제로 주요 계열사를 직접 이끌 방침이다.

신세계그룹은 리테일을 넘어 라이프·콘텐츠·엔터테인먼트 기업으로의 도약을 구체화하고 있다. 인공지능(AI) 분야의 리플렉션AI, 부동산 개발 분야의 아만그룹, 콘텐츠 분야의 스카이댄스가 대표적이다. 신세계그룹은 이같은 비전을 달성하기 위해 인재발탁을 지속적으로 추진하고, 혁신DNA을 그룹 내부에 확산해 나갈 방침이다.

신세계그룹은 "정 회장은 인공지능을 중심으로 전개되는 산업 대전환기에 직접 리더십을 발휘해 그룹의 변화를 주도하겠다는 판단"이라며 "성과주의에 기반한 인재 발굴을 통해 본업 경쟁력을 극대화하고, 미래 성장 사업에서도 결실을 만들어 낼 것"이라고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com