쓰레기 수거 차량서 리튬 배터리 발화…"겪고 싶지 않은 악몽, 실제 벌어져"

사진출처=Clearaway Recycling

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 재활용센터로 향하던 쓰레기 수거 차량에서 리튬 배터리가 발화해 화재가 발생했다. 일반 쓰레기에 섞여 버려진 배터리가 불씨가 된 것으로, 현장 직원들이 신속하게 대응해 인명 피해는 발생하지 않았다.

영국 매체 니드 투 노에 따르면 영국 에식스주 배질던의 재활용센터로 향하던 쓰레기 수거 차량에서 최근 화재가 발생했다. 쓰레기 더미 속에 숨겨져 있던 리튬 배터리가 불이 붙으면서 차량 내부에 실린 폐기물로 불길이 번졌다.

공개된 영상에는 차량에서 연기와 불길이 뿜어져 나오는 가운데 직원들이 불이 난 쓰레기를 처리하는 모습이 담겼다. 직원들은 쓰레기에 물을 뿌려 열을 낮춘 뒤, 포크레인으로 불이 붙은 폐기물을 차량 밖으로 꺼내 진화했다.

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회사는 이번 사고를 두고 폐기물 처리 업계에서 겪을 수 있는 가장 두려운 상황 중 하나라고 설명했다. 회사 측은 "폐기물 업계라면 누구나 겪고 싶지 않은 악몽 같은 일인데, 안타깝게도 실제로 벌어졌다"며 "쓰레기 더미 속에 섞여 있던 리튬 배터리에 불이 붙어 사업장으로 이동하던 수거 차량에서 화재가 발생했다"고 밝혔다.

또한 "무서운 점은 배터리가 아무런 예고 없이 불이 붙을 수 있다는 것"이라며 "평범한 쓰레기 한 차 분량이 순식간에 심각한 비상 상황으로 바뀔 수 있다"고 경고했다. 이어 "버리기 전에 한 번 더 생각해 달라"며 "배터리 하나가 모든 것을 바꿀 수 있다"고 강조했다.

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한편 우리나라에서도 폐배터리는 일반 쓰레기로 버리면 안 된다.

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한국소비자연맹에 따르면 소형 리튬이온 배터리(보조배터리, 스마트폰, 소형 가전 등)는 화재 위험성이 매우 커 종량제 봉투(일반쓰레기)나 일반 재활용품(플라스틱, 금속 등)으로의 배출이 엄격히 금지된다. 폐배터리는 아파트 단지, 주민센터(행정복지센터), 구청, 대형마트 등에 설치된 '폐건전지 전용 수거함'에 배출해야 한다.

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버릴 때도 배터리 단자부(충전 단자 및 +-극)에 비전도성 절연 테이프를 붙이거나 랩·위생팩에 넣어서 단합선(쇼트)으로 인한 화재를 예방해야 한다. 배터리가 분리되지 않는 전자제품(보조배터리, 소형 청소기 등)은 제품째 폐가전제품 수거함이나 전지·가전 회수 체계를 통해 배출한다. 전기자동차(EV) 및 중대형 리튬이온 폐배터리는 고전압·고용량 제품이므로 전문 작업자가 철거·보관·재활용 절차를 거친다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com