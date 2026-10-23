"심장 1㎝ 앞에서 멈췄다"…사타구니 뚫고 몸 관통한 쇠막대, 12세 소년 생존

사진출처=E2W, 더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아에서 12세 소년이 놀이 도중 금속 막대에 몸을 관통당하는 중상을 입고도 목숨을 건졌다. 사타구니 부근으로 들어간 쇠막대는 복부를 따라 위쪽으로 파고들어 가슴 중앙부까지 이르렀지만, 심장을 둘러싼 막인 심낭에서 1㎝도 안 되는 거리에 멈췄다.

더 선 등 외신들에 따르면 이달 초 러시아 키로프주 우르줌 지역에 사는 한 소년이 놀다가 돌출된 금속 막대 위로 넘어졌고, 이후 병원으로 긴급 이송됐다.

의료진에 따르면 쇠막대는 사타구니 부근에서 시작해 복벽 앞쪽을 따라 위로 들어갔으며, 가슴 중앙부의 종격동까지 침투했다. 종격동은 양쪽 폐 사이에 심장과 주요 혈관 등이 자리한 공간이다. 금속 막대는 심장을 감싸 보호하는 심낭에서 1㎝도 안 되는 거리까지 접근했지만, 천만다행으로 심장을 직접 손상하지는 않았다.

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여러 과로 이뤄진 다학제 수술팀은 금속 막대를 제거하고 상처를 봉합했다. 이후 소년은 합병증을 막기 위한 치료와 장기간의 회복 과정을 거쳤으며, 현재는 퇴원해 외래 진료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com