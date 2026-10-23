"중금속 배출제를 피로회복제로 과장 홍보 우려"…의협, '킬레이션 주사' 오·남용 경고

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일부 의료기관에서 '혈관 청소 주사', '독소 제거 주사', '노화 방지 주사' 등으로 소개하는 킬레이션 주사제의 오·남용 우려가 제기됐다.

대한의사협회는 23일 공개한 보도자료를 통해 최근 피로 회복이나 항노화, 혹은 작업환경 규제를 피하기 위한 수단으로 킬레이션 주사제가 부적절하게 활용되는 상황에 대해 강한 우려를 표명했다. 의협은 킬레이션 주사제가 신장 손상 등 중대한 부작용을 유발할 수 있는 만큼, 의학적 근거가 부족한 과장 홍보를 자제하고 환자의 안전을 최우선으로 한 신중한 진료 판단이 필요하다고 당부했다.

킬레이션(Chelation) 주사제란 EDTA(에틸렌디아민테트라아세트산) 등의 수액 성분을 체내에 주입해 체내에 쌓인 납, 수은, 아연 등 중금속이나 독성 물질을 흡착해 소변으로 배출시키는 치료제로 전해진다.

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원래는 중증 중금속 중독 환자를 치료하기 위한 전문 의약품으로 허가받은 주사제다.

의사협회에 따르면 킬레이션 주사제는 사용 과정에서 신장 손상 등 부작용이 발생할 수 있어 환자의 상태와 의학적 필요성 등을 고려한 신중한 판단이 필요하다. 충분한 의학적 근거 없이 특정 효능이 있는 것처럼 홍보하거나, 환자의 상태와 치료 필요성을 충분히 고려하지 않은 채 사용하는 것은 환자 안전에 위해를 초래할 수 있다는 것이다.

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의사협회는 "의약품의 효능과 안전성에 관한 정보는 과학적 근거에 기반하여 제공되어야 하며, 근거가 부족한 효능을 과장 홍보해 국민의 오인을 유발하는 행위는 바람직하지 않다"면서 "국민 건강과 환자 안전을 최우선으로 하여 부적절한 의약품 사용으로 인한 피해를 예방하고, 의사의 전문적인 진료 판단이 존중받는 의료환경 조성을 위해 노력하겠다"고 전했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com