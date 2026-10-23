푸틴 만난 미국 특사 메모 유출, '진전'·'거래' 단어 포착

21일(현지시각) 러시아 상트페테르부르크 콘스탄틴 궁전에서 푸틴 러시아 대통령을 만난 미국 특사 스티브 위트코프(왼쪽)와 러시아 매체에 포착된 그의 메모. UPI연합뉴스, RBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 스티브 위트코프 미국 대통령 특사의 손글씨 메모가 언론 카메라에 포착되면서 우크라이나 전쟁 종전 협상에 관심이 쏠리고 있다. 메모에는 "어떤 진전을 느꼈다", "이 성과를 공고히 해야 한다"는 취지의 문구와 3자 회담을 가리키는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 마지막에는 "이 거래"라는 표현도 적혀 있었다.

RBC 등 러시아 매체들에 따르면 위트코프 특사의 메모에는 미국이 우크라이나 전쟁의 종전을 위한 협상에서 일정한 진전을 거뒀으며 이를 구체적인 합의로 이어가려 한다는 의미로 해석할 수 있는 내용이 담겼다. 다만 메모가 의도적으로 언론에 노출됐는지, 실제로 어떤 협상 내용을 가리키는지는 확인되지 않았다.

러시아 측의 공식 설명은 신중했다. 푸틴 대통령의 외교 담당 보좌관인 유리 우샤코프는 노르웨이 오슬로에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 측 인사들과 만난 위트코프 특사가 러시아에 온 후 새로운 미묘한 변화가 감지됐다고 전했다고 밝혔다. 다만 그 변화가 러시아의 입장에 완전히 부합하는 것은 아니라고 설명했다.

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푸틴 대통령은 미국 측과 우크라이나를 포함한 3자 협상을 재개하는 방안에 원칙적으로 동의한 것으로 전해졌다.

협상은 이르면 11월 중 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열릴 가능성이 거론된다. 다만 구체적인 일정과 협상 형식은 아직 조율 중이며, 회담 재개 합의가 곧 종전 조건에 대한 합의를 뜻하는 것은 아니다.

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미국은 외교적 중재를 통해 협상 동력을 살리겠다는 입장이다. 마코 루비오 미국 국무장관은 러시아와 우크라이나가 마주 앉지 않으면 성과를 낼 수 없다며 미국이 중재자 역할을 맡을 준비가 돼 있다고 밝혔다.

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그러나 협상의 최대 걸림돌인 영토 문제에서는 양측의 입장 차가 여전히 크다. 푸틴 대통령은 우크라이나가 상실한 지역을 러시아의 역사적 영토라는 관점에서 주장해 왔다. 러시아는 영토 문제뿐 아니라 전쟁 이후 러시아와 유럽의 안보 체계도 함께 논의해야 한다는 입장이다.

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우크라이나는 영토를 양보하는 방식의 종전에는 반대하고 있다. 젤렌스키 대통령은 최근 인터뷰에서 우크라이나군이 돈바스에서 철수할 계획이 없다고 밝혔다. 우크라이나 측은 영토 문제 외에도 향후 러시아의 공격을 억제할 안보 보장과 방공 지원, 미국의 정보 지원 등을 중요한 협상 의제로 보고 있다.

이런 가운데 위트코프 특사의 메모가 실제 협상 진전을 반영하는지, 아니면 협상 분위기를 조성하기 위한 신호인지는 분명하지 않다. 미국은 합의 가능성을 부각하며 중재자 역할을 강화하려는 모습이지만, 러시아와 우크라이나가 영토와 안보 문제에서 얼마나 양보할 수 있을지는 여전히 불투명하다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com