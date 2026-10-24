장례식 관 앞에서 빙고 게임?…고인의 마지막 소원이었을까

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 콜롬비아의 한 장례식장에서 유족들이 고인의 관을 둘러싸고 빙고 게임을 하는 모습이 공개돼 화제다. 고인을 추모하는 방식이 이례적이라는 반응이 나오는 한편, 죽음을 반드시 엄숙하게만 기릴 필요는 없다는 의견도 이어졌다.

꾸보 메데진 등 현지 매체들에 따르면 해당 영상은 콜롬비아 태평양 연안의 도시 부에나벤투라에서 촬영됐다. 영상에는 조문객들이 관 주변에 모여 앉거나 서서 진행자가 부르는 알파벳과 숫자를 듣고 빙고 카드에 표시하는 모습이 담겼다.

다만 조문객들은 큰 소리로 웃거나 떠들지 않은 채 차분하게 게임을 이어갔다. 관 주변에는 꽃과 풍선, 고인의 생전 모습을 담은 흑백사진이 놓여 있었다. 가족들은 고인의 마지막을 배웅하는 자리에서 이른바 '마지막 빙고 게임'을 함께한 것으로 전해졌다.

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영상이 온라인에 퍼지자 다양한 반응이 이어졌다.

일부 네티즌들은 "장례식에서 게임을 하는 것은 고인에 대한 예의가 아니다"라며 비판했다. "슬픔을 드러내지 않는 모습이 이해하기 어렵다"는 반응도 나왔다. 반면 해당 지역에서는 음악과 축하를 통해 고인을 기리는 문화도 있다는 의견도 있었다. 고인을 떠나보내는 방식은 지역과 가족의 전통에 따라 다를 수 있다는 것이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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