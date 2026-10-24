아버지 묘 위에 앉았다가 추락…묘 덮개 무너져 40대 남성 참변

사진출처=오 글로보

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[스포츠조선 장종호 기자] 브라질에서 40대 남성이 자신의 아버지 묘 위에 앉았다가 구조물이 무너지면서 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 21일(현지시각) 48세 남성 A는 교통사고로 숨진 친구의 장례식에 참석하기 위해 브라질 에스피리투산투주의 상조제 시립묘지를 찾았다.

그는 장례식 참석 후 아버지가 안장된 묘지로 향했다. 아버지의 콘크리트 묘 덮개 위에 앉아있던 그는 갑자기 구조물이 무너지면서 아래쪽 묘실로 떨어졌다.

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추락 당시 큰 소리가 나면서 주변에 있던 조문객들이 사고를 알아차리고 구조 당국에 신고했다. 현장에 도착한 구조대원들은 이미 그가 숨진 것을 확인했다.

관할 시청은 사고에 애도를 표하면서 묘지 방문객들에게 각별한 주의를 당부했다. 또한 묘지의 공용 구역은 지방자치단체가 관리하지만 개별 묘와 묘실의 유지·보수는 유족에게 책임이 있다고 전했다. 경찰은 정확한 사고 경위와 사망 원인 등을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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