강동경희대병원, 뇌사자 장기·인체조직 기증 활성화 협약 체결

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원(병원장 이형래)은 뇌사자 장기·인체조직 기증 활성화를 위해 삼성서울병원 조직은행 및 한국공공조직은행과 각각 업무협약을 체결했다.

강동경희대병원은 지난 12일 삼성서울병원 조직은행(은행장 박재범)과 인체조직 기증 협력을 위한 '뇌사자 조직채취 업무협약'을 체결했다. 이를 통해 인체조직 기증 과정에서 기관 간 협력을 강화하고, 기증이 원활하게 이루어질 수 있도록 협력하기로 했다.

이어 22일에는 재단법인 한국공공조직은행(은행장 허윤정), 국립장기조직혈액관리원(원장 신승일)과 '뇌사자 장기·인체조직 원스톱 채취 협력체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다. 이번 3자 협약은 기존 장기·인체조직 기증 협력체계를 강화하고, 기증 현장에서 보다 신속하고 효율적인 채취가 이루어질 수 있도록 추진됐다. 3개 기관은 △장기·인체조직 기증 활성화를 위한 공동 협력사업 추진 △장기·인체조직 통합 채취 실무 협력체계 구축 등에 상호 협력하기로 했다.

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특히 강동경희대병원은 운영 특성과 기증 수용 기준이 서로 다른 두 조직은행과 협력함으로써 인체조직 기증 기회를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한 기관에서 기증이 어려운 경우에도 다른 기관을 통해 기증 가능성을 검토할 수 있어, 기증자와 유가족의 뜻을 최대한 존중할 수 있을 전망이다. 나아가 기증자와 유가족에 대한 예우를 강화하고, 생명나눔의 숭고한 가치를 실현하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이형래 강동경희대병원장은 "이번 협약을 통해 기증자로부터 이어받은 생명나눔의 숭고한 가치를 실현하여 국민의 건강한 삶을 지켜나갈 것"이라며, "강동경희대병원의 풍부한 경험과 노력을 바탕으로 국민 보건 증진에 기여하겠다"고 말했다.

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한편, 강동경희대병원 장기이식센터는 장기기증자 발굴과 뇌사 판정, 장기 적출, 이식 수술부터 수술 후 관리까지 장기이식 전 과정을 수행할 수 있는 전문 인프라를 갖추고 있다. 특히 뇌사판정대상자관리전문기관(HOPO)으로 지정돼 뇌사자 장기기증과 이식이 원활하게 이루어질 수 있도록 체계적인 진료 환경을 구축하고 있다. 또한 장기이식 전문 의료진과 다학제 전문인력을 중심으로 이식 환자의 장기적인 건강관리와 생명나눔 활성화에 힘쓰고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com