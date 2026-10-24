"간 섬유화 심할수록 부정맥 위험 최대 5배↑"…심방세동은 6.82배

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 지방간 질환 환자에서 간 섬유화 정도가 심할수록 새로 발생하는 부정맥, 특히 심방세동의 위험이 크게 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 50세 이상에서는 간 섬유화 정도를 나타내는 FIB-4 지수가 높은 경우 심방세동 발생 위험이 더욱 뚜렷하게 증가하는 것으로 나타났다.

순천향대학교서울병원 심장내과 김승현 교수와 소화기내과 류담 교수팀은 네덜란드의 대규모 인구기반 코호트인 라이프라인즈 연구 데이터를 활용해 지방간 환자 1만263명을 대상으로, 간 섬유화와 향후 부정맥 발생의 연관성을 분석했다.

특히 연구팀은 간 섬유화 정도를 나타내는 비침습적 지표인 FIB-4 지수와 이후 심전도 검사에서 새롭게 발견된 부정맥 발생 사이의 관계를 분석했다. 간 수치와 혈소판 수, 연령을 조합해 계산하는 FIB-4 지수를 기준으로 환자들을 간 섬유화 부담이 높은 그룹과 낮은 그룹으로 나누고, 두 그룹 간 신규 부정맥 발생률을 비교했다.

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연구 결과, FIB-4 지수가 1.45 이상인 지방간질환 환자는 1.45 미만인 환자에 비해 추적 관찰 중 새롭게 발견된 부정맥 발생 위험이 5배 높았다. 특히 심방세동 발생 위험은 6.82배 높았다. 당뇨병·고혈압·이상지질혈증 등 대사 위험요인을 모두 보정한 이후에도 이러한 연관성은 유지됐다.

연령별 분석에서는 50세 이상 참가자에서 FIB-4가 높은 경우 심방세동 발생 위험이 약 2.7배 높았으며, 주요 대사 위험요인을 보정한 이후에도 통계적으로 유의했다. 전체 부정맥 발생 위험도 약 2배 높은 경향을 보였다. 50세 미만 참가자에서는 간 섬유화 지수가 높아도 추적 기간 동안 새로운 부정맥이 발생한 사례가 없었다.

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김승현 교수는 "간 섬유화는 간 질환 자체의 예후뿐만 아니라 부정맥 발생 위험을 반영하는 지표라는 점을 이번 연구로 확인했다"며, "지방간질환 환자 진료 시 간질환의 진행뿐만 아니라 심방세동을 비롯한 부정맥 발생 위험까지 고려하는 통합적 접근이 필요하다"고 말했다.

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류담 교수는 "이번 연구로 간 건강과 심장 건강이 서로 밀접하게 연결돼 있다는 점을 확인했다"며, "특히 50세 이상 지방간질환 환자 중 간섬유화 수치가 높은 경우 부정맥 발생 가능성을 염두에 두고 정기적인 관찰이 필요하다"고 덧붙였다.

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한편, 김승현·류담 교수팀의 논문 '대사이상 관련 지방간 질환에서 간 섬유화 정도와 부정맥 발생 위험의 관계'는 국제학술지 'Scientific Reports'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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