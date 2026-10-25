롯데건설 사내 야구단, 자이언츠배 대회 준우승…동호회 지원 결실

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롯데건설 사내 야구단이 2026 자이언츠배 롯데그룹 야구대회에서 준우승을 차지했다. 자이언츠배 롯데그룹 야구대회는 롯데그룹사 소속 계열사(자회사) 임직원들이 참여하는 사내 야구대회로, 2011년 시작했다. 올해는 지난 4월 6일 개막식을 시작으로, 지난 2일 결승전을 진행했다.

25일 롯데건설에 따르면 사내 야구 동호회는 2009년 창단한 'LEC Giants'와 2011년 창단한 'Lotte Seagulls' 등이다. 올해 롯데그룹 야구대회에는 두 팀이 연합해 팀을 꾸렸다. 매년 예선에서 탈락하던 팀이었지만 지난해 4강에 진출했고, 올해는 결승까지 진출했다. 이런 변화의 중심에는 동호회 활동 지원 확대가 있다. 롯데건설은 코로나19 이후 임직원들이 업무 밖에서도 활력을 얻고 서로 교류할 기회를 넓힐 수 있도록 사내 동호회 활동을 강화했다. 부서와 직급이 다른 직원들이 함께 취미를 나누다 보면 자연스럽게 소통의 폭이 넓어지고, 운동과 여가를 통해 일상의 스트레스를 해소하는 동시에 회사 생활에 활력을 더할 수 있을 것이란 판단에서다.

롯데건설은 근로복지기금 수익금으로 운영되는 동호회 활동지원금과 전사지원금을 통해 야구 동호회의 안정적인 활동 기반을 마련했다. 선수들은 이를 바탕으로 꾸준히 훈련하고 경기 경험을 쌓으며 팀워크와 경기력을 끌어올렸다.

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일례로 롯데건설은 사내 야구 동호회 활동 시간을 확보할 수 있도록 동호회 소속 직원의 근무 여건을 지원했다. 선수단의 훈련과 경기 일정을 각 부서에 안내하고, 업무에 지장이 없는 범위에서 구성원들이 일정에 참여할 수 있도록 배려했다. 본선 경기에는 임원 응원단이 참여했으며, 결승전에는 임직원과 가족 등 120여 명이 함께해 선수단을 응원하기도 했다.

롯데건설은 사내 야구 동호회를 비롯해 다양한 동호회 활동을 장려하기 위해 2010년부터 운영해 온 '동호회의 날'을 올해 '리프레시데이'로 개편해 운영 중이다. 운영일을 매월 마지막 주 수요일에서 세 번째 주 금요일로 바꾸고, 당일 오후 4시 조기 퇴근을 시행해 주말과 연계한 활동이 가능하도록 했다. 동호회에 참여하지 않는 직원들도 가족과 함께 재충전 시간을 보낼 수 있도록 운영 취지를 넓혔다. 롯데건설에는 현재 16개 사내 동호회가 운영되고 있으며, 참여 인원은 445명에 달한다.

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롯데건설 관계자는 "동호회는 임직원들이 관심사를 함께 나누고 자연스럽게 교류하는 장"이라며 "구성원들의 의견을 살펴 동호회 활동이 지속될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com