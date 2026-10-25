서울성모병원 김양수 교수, 대한정형외과학회 이사장 취임…"새로운 100년 준비"

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 김양수 교수가 대한정형외과학회 제70대 이사장에 공식 취임했다. 임기는 2026년 11월~2027년 11월까지다.

대한정형외과학회는 70년의 역사와 전통을 자랑하며 국내 정형외과 진료, 연구, 교육 분야를 이끌어온 대표 학회다. 김양수 교수는 상급종합병원 구조 전환과 중증도 분류 왜곡, 필수의료 배제 등으로 대학병원과 임상 현장이 직면한 위기를 타개하고, 지난 성과를 바탕으로 새로운 100년을 준비하겠다는 청사진을 제시했다.

김양수 교수는 이번 임기 동안 중점 과제로 ▲대정부·대국민 정형외과 위상 확립 ▲회원 자부심 고취 및 권익 보호 ▲학술 및 수련교육 혁신 등을 추진한다. 특히 '정형외과발전기금 TF' 신설을 통해 젊은 연구자와 교육 지원을 확대하고, 내년 초 '대한정형외과학 교과서 제9판'을 성공적으로 발간하는 한편, '전공의 핵심역량평가' 도입과 실사제도 개선으로 내실 있는 수련 체계를 구축할 계획이다.

Advertisement

김 교수는 취임 소감을 통해 "초고령사회에서 근골격계 질환은 국민 생명과 직결되는 만큼 '정형외과는 필수의료'라는 위상을 분명히 세우고, 중증도 제도 개선과 적정 수가 확보 등 현안 해결에 앞장서겠다"며 "AI 코스 신설을 비롯한 미래지향적 수련 혁신과 회원 권익 보호를 통해 회원 모두가 자부심을 느끼는 학회를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편, 김양수 교수는 어깨관절 및 관절경 수술 분야의 권위자로, 가톨릭대학교 정형외과학교실 주임교수, 대한견주관절학회 회장, 대한관절경학회 회장 등을 역임하며 수술기법 표준화와 학술 발전에 지속적으로 기여해 왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement