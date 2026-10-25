식물인간 며느리, 17년 돌본 시어머니…"아들과 결혼했으니 내 자식"

사진출처=웨이보, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 결혼한 지 불과 한 달 만에 교통사고로 식물인간 상태에 빠진 며느리를 17년 동안 돌본 중국의 60대 시어머니가 감동을 전하고 있다. 며느리는 오랜 간병 끝에 말을 하고 걸을 수 있게 됐으며, 최근에는 간단한 음식도 직접 만들 정도로 호전된 것으로 알려졌다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 산둥성 칭윈현에 사는 여성 쉬씨는 2009년 트럭에 치이는 사고를 당해 식물인간 상태에 빠졌다. 결혼한 지 한 달여 만에 찾아온 비극이었다.

이후 쉬씨의 시어머니 쉬안펑잉(68)은 며느리를 곁에서 돌봤다.

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쉬안씨는 매 끼니 유동식을 만들어 며느리에게 숟가락으로 떠먹였다. 식사 한 번에 걸리는 시간은 1시간에 달했다. 욕창을 예방하기 위해 하루 10차례 넘게 며느리의 몸을 뒤집어 줬고, 대소변을 가리지 못하는 며느리의 몸을 씻기는 일도 도맡았다. 근육이 굳지 않도록 수시로 마사지를 해주기도 했다.

쉬안씨는 신체적인 간병뿐 아니라 며느리와 대화를 나누는 일도 멈추지 않았다. 가족과 마을에서 일어난 소식을 들려주고, 며느리가 좋아하는 노래를 틀어줬다. 시간이 날 때마다 며느리의 이름을 부르며 반응을 기다렸다.

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그렇게 몇 년이 흐른 뒤 쉬씨는 식물인간 상태에서 벗어났다. 그러나 사고로 뇌가 심하게 손상돼 인지 능력은 4살 아이 수준에 머물렀다. 쉬안씨는 며느리가 다시 걸을 수 있도록 돕고 재활 훈련도 함께했다.

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현재 쉬씨는 짧은 말을 할 수 있고, 간단한 음식은 혼자 만들 정도로 회복했다. 영상에는 쉬씨가 시어머니를 향해 "엄마가 좋아"라고 말하는 모습도 담겼다.

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쉬안씨는 "내 아들과 결혼했으니 내 자식이다. 어떻게 모른 척 할 수 있겠느냐"고 말했다.

그녀는 며느리가 음식을 직접 만들 수 있게 된 것을 다행스럽게 여기면서도 앞으로의 삶을 걱정했다.

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쉬안씨는 "며느리가 계속 나아지는 것 말고는 다른 바람이 없다"며 "이제 요리를 할 수 있게 돼 조금은 마음이 놓인다. 내가 세상을 떠난 뒤에도 먹을 것을 마련할 수 있을 테니 말이다"라고 했다.

이어 "내가 죽더라도 아들이 아내를 계속 돌봐야 한다고 당부했다"고 덧붙였다.

쉬안씨 역시 고령과 건강 문제로 어려움을 겪고 있다. 그녀는 다리가 오랫동안 아팠고 고혈압도 앓고 있다고 밝혔다. 이어 "다른 사람들이 광장에서 춤추며 여유롭게 지내는 모습을 보면 물론 부럽다"면서도 "하지만 내 책임은 며느리를 돌보는 것"이라고 말했다.

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이 사연이 알려지자 중국 소셜미디어에는 감동적이라는 댓글이 쏟아졌다.

네티즌들은 "정말 위대한 모성애다. 이 시어머니에게 경의를 표한다", "어르신이 건강하게 오래 사시기를 바란다", "더 건강을 회복해 온전한 삶을 누리길 바란다" 등의 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com