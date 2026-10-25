"또 체했나" 넘긴 속쓰림, 알고 보니 '위암' 신호…가장 정확한 검사는?

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[스포츠조선 장종호 기자] 식사 후 찾아오는 더부룩함과 체한 듯한 답답함. 많은 이들이 이를 단순 소화불량이나 만성 위염으로 여기고 넘기곤 한다. 하지만 한국인에게 가장 흔한 암 중 하나인 '위암' 역시 이처럼 평범하고 익숙한 증상으로 시작된다. 특히 50대 이후, 여성보다 남성에게서 발생률이 급증하는 위암은 초기에 뚜렷한 통증이 없어 방심하기 쉽다.

위암은 위에 발생하는 악성 종양을 통칭하며, 대부분 위 점막의 선세포에서 발생하는 위선암을 의미한다. 가장 안쪽 층인 점막에서 시작된 암은 시간이 지나면서 위벽 깊숙이 침범하고, 더 진행되면 주변 림프절은 물론 간·폐·복막 등 다른 장기로 전이될 수 있다. 이 때문에 암이 위벽을 얼마나 깊게 침범했는지가 치료 방향을 결정하는 중요한 기준이 된다.

위암은 한 가지 원인이 아닌 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 가장 중요한 요인 중 하나는 헬리코박터 파일로리균 감염으로, 위 점막에 만성 염증을 일으켜 위축성 위염이나 장상피화생 같은 변화로 이어질 수 있다. 짠 음식, 가공식품, 탄 음식을 자주 섭취하는 식습관도 위 점막을 지속적으로 자극해 위험을 높이며, 여기에 흡연과 과음이 더해지면 위험도는 더욱 커진다. 이 밖에 가족력, 과거 위 절제 수술, 만성 위염 등도 영향을 미칠 수 있다.

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위암은 초기에 증상이 거의 없거나, 있더라도 속쓰림·더부룩함·소화불량처럼 매우 흔한 형태로 나타난다. 병이 진행되면 체중 감소, 식욕 저하, 음식이 잘 넘어가지 않는 느낌, 반복적인 구토, 빈혈, 흑변과 같은 출혈 증상이 나타날 수 있으나, 이 시점에는 이미 병이 상당히 진행된 경우가 많다. 따라서 증상의 강도보다 지속성이 중요하다. 심하게 아프지 않더라도 비슷한 불편함이 반복된다면 단순한 소화 문제로 단정하지 말고 원인을 확인해야 한다. 특히 이유 없는 체중 감소, 식욕 저하, 삼킴 곤란, 검은 변이 동반된다면 즉시 진료가 필요하다.

위암을 확인하는 가장 정확한 방법은 위내시경 검사다. 이상 부위가 발견되면 조직검사로 확진한 뒤 CT 등을 통해 진행 정도를 파악하고 치료 방향을 결정한다. 위암은 증상이 없는 상태에서 검진으로 발견되는 경우도 많은 만큼, 40세 이후에는 증상이 없더라도 정기적인 위내시경 검사를 받는 것이 중요하다. 짠 음식과 자극적인 식습관을 줄이고 채소와 과일을 충분히 섭취하며, 금연과 절주를 실천해야 한다. 헬리코박터 파일로리균 감염이 확인된 경우에는 전문의와 상담을 통해 치료 여부를 결정하는 것이 좋다.

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순천향대서울병원 소화기내과 조준형 교수는 "위암은 조기에 발견하면 충분히 치료가 가능하지만, 늦게 발견될수록 치료가 복잡해지고 부담이 커질 수 있다"며, "속이 불편한 상태가 계속된다면 단순한 체함으로만 생각하지 말고 정확한 검사를 통해 원인을 확인하셔야 한다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com