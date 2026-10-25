AI·비만·초고령 시대…대한가정의학회 추계학술대회 성료 "급변하는 일차의료 선도"

[스포츠조선 장종호 기자] 대한가정의학회(이사장 김철민)는 24일과 25일 이틀간 여수컨벤션센터에서 '2026 추계학술대회'를 개최했다.

약 600명의 보건의료 전문가가 결집한 이번 학술대회는 'AI·예방·노인·비만·암' 등 급변하는 의료 환경의 5대 핵심 키워드를 중심으로 일차의료가 나아갈 미래 비전을 집약적으로 제시했다.

이번 학술대회는 42개의 심포지엄과 세미나가 이틀간 펼쳐졌다.

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기조강연에 나선 정승필 동남권원자력의학원장은 '초고령, 초지능 시대에서 한국 가정의학의 새로운 역할'이라는 주제로 새로운 시대를 맞는 가정의학의 역할에 대해 강조했다. 이러한 기조에 맞게 학술대회의 주제도 새롭게 맞는 의료 환경의 상황에서 가정의학으로 대표되는 우리나라의 일차의료가 나아갈 방향을 제시했는데, 특히 일차의료에서 인공지능(AI)을 이용한 임상 진료에 대한 강의가 여러 세션에 걸쳐 펼쳐진 특징이 눈에 띄었다.

또한 최근 관심을 받고 있는 일차의료 혁신사업에 대한 강연에서는 새로운 일차의료의 모델에서 가정의학의 역할에 대해 학계, 시민단체, 정부의 의견을 듣는 자리도 관심을 받았다.

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비만치료제인 GLP-1 계열 약물에 대한 뜨거운 관심이 학술대회 전반에도 이어졌는데, 현재 쓰이고 있는 약물들과 출시를 앞두고 있는 신약들에 대해서도 각종 세션이 배정되어 눈길을 끌었다.

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학술대회 시상식에서는 다양한 시상이 이루어졌다. '올해의 가정의상'의 영예는 경희의대 원장원 교수에게 돌아갔다.

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한독에서 후원하는 일차의료학술상은 서울아산김영식의원의 김영식 원장이 수상했다.

100여 개의 초록에 대한 구연과 포스터 발표에 대한 시상도 있었는데, 우수연제발표상은 전문의와 전공의 부문으로 나눠 시상이 이뤄졌다.

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전문의 부문은 동아의대 신보경 교수, 고려의대 이도희 교수가 수상했고 전공의 부문은 계명의대 김지현, 예수병원 김현수, 강원의대 정숙현, 가톨릭의대 민소윤 전공의가 차지했다.

대한가정의학회가 발행하는 학술지 KJFM에서 수여하는 KJFM 학술상은 피인용 부문에 분당차병원 김영상 교수, 부산대양산병원 최정인 교수가 수상했고 베스트리뷰어 부문은 순천향대 서울병원 조현 교수, 서울대병원 윤재문 교수가 각각 수상했다.

전공의들의 발표 역량을 강화하기 위해 매번 학술대회마다 시행하는 전공의 명강사 부문에서는 가톨릭의대 이현주 전공의가 최우수상을 받았고 우수상에는 아주의대 한성진 전공의, 장려상은 한림의대 김동민, 조선의대 강가형 전공의가 수상했다.

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김철민 대한가정의학회 이사장은 "이번 학술대회는 AI, 예방, 노인, 비만, 암이라는 다섯 가지 핵심어로 요약해 볼 수 있다"면서, "일차의료의 환경이 급변하고 있는 만큼 대한가정의학회 회원들이 임상 능력을 함양하고 새로운 시스템에 잘 적응할 수 있도록 학술대회, 연수강좌를 비롯한 온라인 CME, SNS 등 다양한 플랫폼을 통해 지속적인 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com