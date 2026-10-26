아내를 의자에 묶어 지하실에 감금…"미식축구 경기 보려고?"

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 60대 남성이 집에서 미식축구 경기를 보기 위해 테이프로 아내를 의자에 묶어 지하실에 가뒀다는 의혹을 받고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 버지니아주 리치먼드에 사는 남성 A(64)는 지난 11일(현지시각) 밤 11시 30분쯤 가정 내 소란 신고로 경찰에 체포됐다.

A의 아내는 출동한 경찰에게 남편이 자신을 테이프로 의자에 묶어 지하실에 가뒀다고 진술했다. 아내는 약 30~45분 동안 결박돼 있었다고 주장했다.

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출동한 경찰관은 아내의 양팔 주변에서 실제 테이프 자국을 확인했다. 조사 과정에서 A도 아내를 의자에 묶어 지하실에 두었다고 시인했다.

해당 사건이 알려지자 온라인에는 'A가 위층에서 미식축구 경기를 시청하는 동안 아내를 지하실에 묶어뒀다'는 주장 글이 게시됐다.

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경찰이 출동한 시각은 내셔널 풋볼 리그(NFL) 볼티모어 레이븐스와 애틀랜타 팰컨스의 경기가 연장전 끝에 마무리될 무렵이었다.

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하지만 경찰은 A가 실제로 아내를 결박한 상태에서 경기를 시청했는지 확인하지 않았다.

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조사를 받은 A는 보석금을 내고 석방됐다. 법원은 아내에게 연락하거나 접근하지 말고, 부부의 주택에서 약 305ｍ 이상 떨어져 있도록 명령했다. 버지니아주 밖으로 이동하는 것도 금지했으며, 약물·음주 검사를 받고 총기를 소지하지 말라는 조건도 부과했다.

A는 오는 11월 가정법원에 출석할 예정인 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com