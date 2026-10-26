시속 112㎞ 테슬라, 고속도로 보행자 치어…"완전자율주행 모드 작동 중"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 고속도로에서 시속 약 112㎞로 달리던 테슬라 차량이 71세 보행자를 치었다. 운전자는 사고 당시 테슬라의 운전자 보조 시스템인 '완전자율주행(FSD, Full Self-Driving)' 기능이 작동 중이었다고 진술했다.

CBS 등 미국 매체들에 따르면 22일(현지시각) 새벽 2시 30분쯤 캘리포니아주 발레이오 인근 고속도로 인터체인지에서 71세 남성이 테슬라 차량에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

테슬라 운전자인 26세 남성은 사고 당시 차량이 FSD 모드로 운행 중이었다고 진술했다. 운전자는 사고 현장에 머물러 조사에 협조했으며, 차량 블랙박스 영상도 경찰에 제공했다.

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영상 분석 결과 테슬라는 당시 시속 약 113㎞로 고속도로를 주행하고 있었다. 노인은 오른쪽 갓길에서 중앙분리대 방향으로 걸어 들어온 것으로 나타났다.

영상에는 테슬라가 보행자를 피하려고 제동하면서 왼쪽으로 방향을 트는 모습이 담겼다. 그러나 차량 오른쪽 앞부분이 노인을 들이받았다. 이후 노인은 도로 위에 쓰러진 뒤 다른 차량 한 대 이상에 또 치인 것으로 추정됐다.

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사고에 연루된 다른 차량들은 현장에 멈춰 서지 않았다. 당국은 해당 차량과 운전자의 신원을 아직 파악하지 못했으며, 사고 목격자와 관련 정보를 가진 사람들에게 제보를 요청하고 있다. 보행자가 한밤중 고속도로를 건너려 한 이유도 확인되지 않았다.

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한편 테슬라의 FSD는 차량의 조향과 차선 변경, 도로 주행 등을 보조하는 기능이다. 명칭에 '완전자율주행'이라는 표현이 들어가지만, 차량이 모든 상황에서 운전자 없이 주행할 수 있다는 의미는 아니다. 운전자는 주행 상황을 계속 살피고 필요할 경우 즉시 운전에 개입해야 한다.

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이번 사고의 정확한 경위와 책임 소재는 당국의 조사를 통해 밝혀질 전망이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com