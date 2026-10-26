롯데웰푸드, 빼빼로데이 맞아 글로벌 마케팅 강화

제공=롯데웰푸드

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롯데웰푸드가 11월 11일 빼빼로데이를 앞두고 전 세계 소비자를 대상으로 글로벌 마케팅을 강화한다.

롯데웰푸드는 글로벌 앰배서더 스트레이 키즈와 함께하는 SNS 이벤트를 비롯해 미국 뉴욕 타임스스퀘어 광고, 유튜브 기프트 협업, 국가별 맞춤형 프로모션 등 온·오프라인을 아우르는 다양한 마케팅 활동을 전개한다.

이를 통해 빼빼로데이의 글로벌 인지도를 높이고 브랜드 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

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먼저 글로벌 SNS 이벤트 'PLAY WITH PEPERO'를 진행한다.

국내외 소비자는 빼빼로와 함께하는 순간을 사진이나 영상으로 촬영해 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 게시하고, 빼빼로 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 게시물 주소를 제출하면 된다.

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응모는 내년 2월 5일까지 가능하며, 총 111명을 선정할 예정으로 1등 11명은 스트레이 키즈와 함께하는 'MEET & GREET' 행사 초청권과 왕복 교통권, 2박 3일 숙박권을 제공하고 2등 100명에게는 행사 초청권을 제공한다.

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해당 행사는 내년 4월 서울에서 개최될 예정이다.

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유튜브와의 협업을 통해 빼빼로 제품과 캐릭터, 하트, 축하 메시지 등을 활용한 디지털 기프트도 선보인다.

해외 주요 거점에서는 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 LA 코리아타운 플라자, 베트남 롯데마트 등에서 광고를 진행해 글로벌 소비자와의 접점을 확대한다.

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국가별 맞춤형 프로모션으로 베트남에서는 대학가 샘플링 행사와 팝업스토어를 운영하고, 카자흐스탄에서는 포토부스를 선보인다.

필리핀에서는 11월 빼빼로 기획팩 출시와 샘플링을, 태국에서는 주요 유통채널 판촉 행사를 진행하며, 대만과 말레이시아를 비롯해 페루, 에콰도르, 호주, 독일 등에서도 다양한 마케팅 활동을 펼칠 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 "빼빼로데이가 전 세계 소비자들이 함께 즐기고 마음을 나누는 날로 자리매김할 수 있도록 다양한 글로벌 마케팅을 준비했다"며 "앞으로도 차별화된 브랜드 경험을 통해 글로벌 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.