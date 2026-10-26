카페인 줄이고 풍미는 살리고…'대체커피' 오르조 제품 출시 봇물

◇이탈리아어로 보리를 뜻하는 '오르조(Orzo)'가 대체커피 원료로 주목받고 있다. 이미지 출처=Unsplash

Advertisement

Advertisement

커피 풍미는 유지하면서도 카페인 부담을 줄이려는 소비자가 늘면서 보리와 치커리 등을 활용한 대체커피가 새로운 음료 트렌드로 주목받고 있다.

건강 관리와 수면의 질을 중시하는 젊은층을 중심으로 디카페인 커피가 대중화한 데 이어, 카페인을 아예 함유하지 않은 대체커피까지 관심을 끌고 있는 것.

디카페인 커피가 카페인을 줄인 원두로 커피 맛을 유지하는 데 초점을 맞췄다면, 대체커피는 커피 원두 대신 오르조·치커리·허브·뿌리·곡물 등 식물성 원료를 활용해 카페인 없이 커피와 비슷한 풍미를 구현하는 것이 특징이다.

Advertisement

시장 전망도 성장세에 힘이 실린다. 시장조사업체 포천 비즈니스 인사이트에 따르면 글로벌 커피 대체품 시장은 2025년 28억2000만달러에서 2026년 30억4000만달러로 확대되고, 2034년에는 57억7000만달러에 이를 것으로 전망된다. 2026~2034년 연평균 성장률은 8.32%로 예상된다.

국내에서도 관심이 커지고 있다. 실제 롯데마트의 올해 상반기 대체커피 매출은 전년 동기 대비 35.7% 증가했다. 또한 지난달 CJ올리브영 온라인몰에서 대체커피 '오르조' 검색량은 전월 대비 37% 증가했다. 최근 3개월간 오르조 매출도 직전 3개월보다 78% 늘었다. 보리를 로스팅해 커피와 유사한 풍미를 내는 오르조가 건강과 취향을 함께 고려하는 소비자들의 관심을 끌고 있는 것으로 풀이된다.

Advertisement

대체커피 수요 확대에는 카페인 섭취량을 무조건 줄이기보다 시간대와 컨디션에 따라 조절하려는 소비 흐름도 영향을 미친 것으로 보인다. 실제 이디야커피의 지난 6월 15일~7월 14일 디카페인 메뉴 판매량은 전년 동기 대비 25% 증가했다. 카페인에 민감해 커피를 자제했던 소비자들이 디카페인과 무카페인 음료를 통해 선택지를 넓히고 있다는 분석이다.

Advertisement

일반 커피는 제품과 추출 방식에 따라 카페인 함량 차이가 크고, 디카페인 커피도 카페인이 완전히 제거된 것은 아니다. 반면 대체커피의 경우 카페인에 의한 각성 효과 없이 볶은 곡물 혹은 뿌리의 향과 쌉쌀한 맛을 즐길 수 있다. 물론 커피 원료를 섞은 제품의 경우 카페인이 남아 있을 수 있어, 무카페인을 원한다면 원료를 확인해봐야 한다.

Advertisement

최근 주목받고 있는 오르조는 보리차와 같이 볶은 보리를 원료로 하지만, 보리차가 구수하고 담백한 맛을 내는 일상적인 차라면 오르조는 보리를 커피처럼 로스팅해 진하고 쌉쌀한 풍미를 구현한 커피 대체 음료다. 제품에 따라 분말을 물에 타거나 보리 추출액을 활용하는 등 제조 방식에도 차이가 있다.

F&B업계에서도 오르조를 활용한 대체 커피 제품을 잇따라 선보이고 있다. 분말형부터 바로 마실 수 있는 액상음료, 카페 메뉴까지 제품 형태가 다양화되는 추세다.

Advertisement

◇'바리스타룰스 오르조 블랙'. 사진제공=매일유업

매일유업이 올해 선보인 무카페인 커피 대체음료 '바리스타룰스 오르조 블랙'은 유럽산 보리와 치커리·호밀·맥아 등 100% 식물성 원료를 다크 로스팅해 커피와 유사한 풍미와 묵직한 바디감을 구현했다. 350mL 제품 기준 열량은 15kcal, 당류는 0.7g이며, 별도 조리 없이 바로 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink)다. 1L와 350mL 두 가지 용량으로 선보였다. 출시 직후 초도 생산 물량이 모두 소진되며 품절을 기록한 바 있다.

◇오르조 블렌드 디카페인 아메리카노. 사진제공=이디야커피

이디야커피는 최근 디카페인 커피에 이탈리아산 오르조 분말을 블렌딩한 스틱커피 '오르조 블렌드 디카페인 아메리카노'를 선보였다. 볶은 보리 특유의 고소한 곡물향과 커피의 로스팅 풍미를 조화시켜 부드러운 바디감을 구현했다. 물에 잘 녹는 타입으로 따뜻한 아메리카노는 물론 아이스 아메리카노로도 간편하게 즐길 수 있다.

메가MGC커피는 지난달 이탈리아 '크라스탄 오르조'와 손잡고 '무카페인 오르조라떼'를 선보였다. 볶은 보리를 활용해 커피와 비슷한 풍미를 구현한 제품으로, 출시 일주일 만에 약 11만잔이 판매됐다. 같은 기간 기존 디카페인 라떼 매출을 훌쩍 뛰어넘으며 대체커피에 대한 소비자 관심을 보여줬다는 설명이다.

Advertisement

◇'카페 오르조 블렌드'. 사진제공=티젠

티젠은 최근 유럽산 보리 100%를 활용한 분말형 '카페 오르조'를 선보인 데 이어, 간편하게 즐길 수 있는 소포장 제품과 '카페 오르조 오트라테' 등으로 소비자 접점을 넓혔다. 물에 타 마시는 분말형 제품은 보관과 휴대가 간편하고, 라테 형태는 우유나 식물성 음료와 함께 곡물의 풍미를 즐길 수 있다는 설명이다.

관련 업계에서는 기후 변화에 따른 원두 가격 상승 또한 대체커피에 대한 관심을 높이고 있다는 분석도 나온다. 폭염 등 이상 기후 현상으로 원두 공급 불안정성이 커지면서, 커피 가격 부담이 현실화되고 있다는 점에서다. 실제 올해 3월 네덜란드 금융기관 라보뱅크가 발표한 자료에 따르면 현재 존재하는 아라비카 재배지의 20%가 2050년까지 재배 부적합 지역으로 전환될 수 있다는 전망이다.

업계 관계자는 "오르조 등 대체커피가 소비자의 상황과 취향에 따라 원료와 풍미, 음용 방식까지 세분화되고 있다"면서, "최근 치커리 등을 활용한 제품들도 속속 출시되는 등 대체커피 원료 역시 다양해지고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com