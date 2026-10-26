"바람피우지 않았다면 증명해"…아내 손가락 3개 자른 남편 '공분'

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 아내의 외도를 의심한 중국 남성이 결백을 증명하라며 흉기를 휘둘러 아내의 손가락 3개를 절단한 혐의로 징역 1년을 선고받았다.

텐옌뉴스 등 중국 매체들에 따르면 윈난성 쉰뎬후이족이족자치현 인민법원은 고의상해죄로 기소된 옌 모에게 징역 1년을 선고했다.

판결문에 따르면 지난해 5월 20일 오전 11시쯤 옌은 아내 왕씨가 다른 남성과 부적절한 관계를 맺고 있다고 의심해 다툼을 벌였다.

Advertisement

술을 마신 상태였던 옌은 주방에서 나무 손잡이가 달린 칼을 가져왔다. 그는 아내에게 외도 여부를 증명하라면서, 결백하면 손을 식탁 위에 올려놓으라고 협박했다.

왕씨가 왼손을 식탁 위에 올리자 옌은 칼을 휘둘렀고, 이로 인해 왕씨는 왼손 검지와 중지, 약지가 절단되고 엄지손가락은 골절되는 중상을 입었다. 범행 직후 옌은 아내를 병원으로 데려갔다.

Advertisement

사건 이후 옌은 경찰에 자진 출석해 자신의 범행을 사실대로 진술했다. 다만 피해자인 아내로부터 용서를 받지는 못한 것으로 전해졌다.

Advertisement

법원은 범행의 구체적인 내용과 경위, 피고인의 반성 태도, 사회에 미친 위해 정도 등을 종합적으로 고려해 남편 옌에게 징역 1년을 선고했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com