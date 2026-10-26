배우 최대훈, '우루사' 새 얼굴로…대웅제약, 6년만에 새로운 TV 광고 선보여

◇배우 최대훈과 함께한 대웅제약 우루사 신규 광고 포스터. 사진제공=대웅제약

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6년 만에 새로운 우루사 TV 광고가 공개됐다.

대웅제약에 따르면, 26일 공개된 이번 광고는 배우 최대훈이 출연해 '시대가 변해도, 당신 곁엔 우루사'를 핵심 메시지로 내세웠다.

최대훈은 1980년대부터 2026년까지 시대별 직장인으로 변신해 근무 환경은 달라져도 피로는 여전하다는 공감대를 유쾌하게 전달한다. 주 6일 근무가 익숙했던 1980년대와 디지털 기술로 업무 속도가 빨라진 2000년대, 인공지능(AI) 확산으로 새로운 환경에 적응해야 하는 2026년의 직장인 모습을 담았다.

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대웅제약은 TV와 유튜브에서 광고를 선보이며, 27일부터 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서도 광고를 공개할 예정이다.

한편 이번 광고에는 '대웅우루사'와 '복합우루사'가 함께 등장한다. 대웅우루사는 간기능 장애로 인한 육체피로와 전신권태 개선에, 복합우루사는 육체피로 개선과 자양강장 등에 사용하는 일반의약품이다.

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이창재 대웅제약 대표는 "이번 광고는 대표 간기능 개선제로 오랜 시간 사랑받아 온 우루사 브랜드의 친숙함과 신뢰를 다시 알리기 위해 기획했다"며 "앞으로도 다양한 채널을 통해 소비자와의 접점을 넓히는 한편, 우루사의 주성분 UDCA에 대한 연구도 지속하며 우루사의 브랜드 경쟁력을 강화하겠다"고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com