트럼프, 유명 여성 래퍼에 "엉덩이 정말 아름답다"…또 외모 품평 논란

래퍼 니키 미나즈(오른쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시각) 미시간주 포트휴런에서 열린 유세장에 인사를 나누고 있다. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 공개 지지해 온 유명 여성 래퍼 니키 미나즈의 신체를 언급해 논란이 일고 있다. USA투데이 등 미국 매체들에 따르면 트럼프 대통령은 25일(현지시각) 미시간주 포트휴런에서 열린 공화당 후보 지원 유세에서 래퍼 니키 미나즈를 향해 "정말 아름다운 엉덩이를 본 적이 있다. 바로 니키 미나즈"라고 말했다.

이어 "눈에 띄지 않을 수가 없다"며 미나즈에게 자리에서 일어나 달라고 했다. 미나즈가 자리에서 일어나 관중에게 손을 흔들자 객석에서는 환호가 나왔다.

트럼프 대통령은 "니키가 모욕감을 느끼지 않았으면 좋겠다"며 "우리는 니키를 사랑한다. 오랫동안 우리와 함께해 왔다"고 덧붙였다.

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이번 발언은 트럼프 대통령이 최근 공화당 소속 존 허스테드 오하이오주 상원의원의 체격을 언급했던 일을 해명하는 과정에서 나왔다.

트럼프 대통령은 당시 허스테드 의원의 미식축구 선수 경력을 거론하며 그의 신체를 언급한 것은 농담이었다고 주장했다. 그는 미시간 유세에서도 "남성에게 그런 말을 한 적은 없다. 여성에게는 그랬지만 남성에게는 아니다"라는 취지로 말한 뒤 미나즈를 언급했다.

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미나즈는 이날 트럼프 대통령과 함께 공화당 후보 지원에 나섰다. 두 사람은 대통령 전용기 에어포스원을 타고 미시간으로 이동했으며, 트럼프 대통령은 미나즈를 무대에 소개하면서 자신보다 더 많은 관심을 받는다며 농담하기도 했다.

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미나즈는 짧은 연설에서 관중을 향해 "우리는 트럼프를 사랑한다"고 외치며 지지를 호소했다. 이어 미국이 중요한 전환점에 서 있다며 미시간 주민들에게 정치적 움직임에 동참해 달라고 당부했다.

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이어 트럼프 대통령에게 "매번 당신과 함께할 수 있어 영광"이라며 "앞으로도 영원히 지지하겠다"고 말했다. 트럼프 대통령이 다시 출마한다면 그때도 지지하겠다는 뜻도 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com