일동후디스 하이뮨, FC서울 공식 스폰서로 3년간 선수단 영양 지원

제공=일동후디스

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일동후디스의 단백질 브랜드 하이뮨이 FC서울의 2026 K리그1 우승과 함께 선수단의 영양 관리와 에너지 보충을 지원하며, 스포츠 마케팅의 값진 결실을 거뒀다고 밝혔다.

FC서울은 지난 24일 K리그1 통산 7번째 우승을 확정하며 2016년 이후 10년 만에 정상에 올랐다.

일동후디스는 2024년부터 3년 연속 공식 스폰서로 참여하며 선수단의 영양 관리와 에너지 보충을 지원해 왔다.

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일동후디스는 고단백 음료 '하이뮨 프로틴 밸런스 액티브'와 아미노산 제품 '하이뮨 아미노포텐' 등 다양한 제품을 후원했다.

이를 통해 선수들의 운동 전·중·후 영양 공급과 체력 관리를 지원하며 경기력 향상을 위한 기반을 마련했다.

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일동후디스 관계자는 "FC서울이 K리그1 정상에 오른 역사적인 순간을 함께 축하할 수 있어 기쁘다"며 "선수들의 땀과 노력이 만들어낸 값진 우승에 하이뮨이 힘을 보탰다는 점에서 큰 자부심을 느낀다"고 말했다.

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이어 "앞으로도 선수들의 도전을 응원하고 스포츠 팬들과 활력을 나눌 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 덧붙였다.